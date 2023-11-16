Си Цзиньпин дал обещание Байдену: СМИ узнали подробности

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Кравцев Сергей
Глава КНР Си Цзиньпин во время личной беседы с президентом США Джо Байденом заверил последнего в том, что Китай в ближайшие годы не нападет на Тайвань. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Independent".
Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Как отмечает издание со ссылкой на чиновника США, Си Цзиньпин заявил во время переговоров с Байденом, что у Китая в ближайшие годы нет планов, чтобы военным путем пытаться решать вопрос с Тайванем.
По словам американского собеседника, Си Цзиньпин сказал, что он надеется на то, что Тайвань удастся "мирным" путем воссоединить с Китаем. При этом китайский лидер уточнил условия, при которых может быть использована сила. Он подчеркнул, что судьба острова является самой большой угрозой американо-китайским отношениям.
Президент США в свою очередь отметил, что Вашингтон поддерживают мир и стабильность в регионе. По его мнению, этого можно добиться сохранением статус-кво и вынуждая Пекин считаться с выбором Тайваня.
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Также издание "Комментарии" сообщало – не прошло и пары часов после переговоров президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином, как американский президент снова назвал своего китайского коллегу диктатором. Об этом пишет "CNN".
Ранее портал "Комментарии" анализировал предстоящие расклады перед встречей Байдена и Си Цзиньпина. В частности, интересовался у экспертов, есть ли вероятность, что Байден затронет в беседе с Си вопрос российско-украинской войны, убедив китайского лидера, если не совсем отказаться от поддержки путинского режима, то хотя бы значительно снизить эту самую поддержку? Чего ждать (и ждать ли) Украине от этой встречи?
Обсуждения
Новости
Харя Кришны
сегодня, 12:38
Значить, Тайвань в обмін на Україну. На початку вторгнення Байден продав путіну Крим. Тепер щоб х-ло не вимагав повернення плати, і щоб не оприлюднив підробиці оборудки, США вигідно, щоб України не стало. При цьому їм треба максимально послабити ерефію. Ось таке нас чекає майбутнє. Нам воювати до останнього українця.
Ігор
сегодня, 11:35
Даремно! Зараз слушний момент позбутись гегемонії США.