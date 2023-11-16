Си Цзиньпин дал обещание Байдену: СМИ узнали подробности

Глава КНР Си Цзиньпин во время личной беседы с президентом США Джо Байденом заверил последнего в том, что Китай в ближайшие годы не нападет на Тайвань. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Independent".

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание со ссылкой на чиновника США, Си Цзиньпин заявил во время переговоров с Байденом, что у Китая в ближайшие годы нет планов, чтобы военным путем пытаться решать вопрос с Тайванем.

По словам американского собеседника, Си Цзиньпин сказал, что он надеется на то, что Тайвань удастся "мирным" путем воссоединить с Китаем. При этом китайский лидер уточнил условия, при которых может быть использована сила. Он подчеркнул, что судьба острова является самой большой угрозой американо-китайским отношениям.

Президент США в свою очередь отметил, что Вашингтон поддерживают мир и стабильность в регионе. По его мнению, этого можно добиться сохранением статус-кво и вынуждая Пекин считаться с выбором Тайваня.

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Также издание "Комментарии" сообщало – не прошло и пары часов после переговоров президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином, как американский президент снова назвал своего китайского коллегу диктатором. Об этом пишет "CNN".

Ранее портал "Комментарии" анализировал предстоящие расклады перед встречей Байдена и Си Цзиньпина. В частности, интересовался у экспертов, есть ли вероятность, что Байден затронет в беседе с Си вопрос российско-украинской войны, убедив китайского лидера, если не совсем отказаться от поддержки путинского режима, то хотя бы значительно снизить эту самую поддержку? Чего ждать (и ждать ли) Украине от этой встречи?



