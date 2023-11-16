Итоги переговоров Байдена и Си Цзиньпина: о чем договорились

В среду, 15 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско состоялась встреча президента США Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. По мнению Байдена, встреча оказалась "конструктивной и продуктивной", а отношения между Вашингтоном и Пекином можно охарактеризовать как конкурентные. Он считает, что стороны достигли реального прогресса, отметив, что на встрече поднимался и вопрос войны России против Украины. Си Цзиньпин же выразил уверенность в "светлом будущем" китайско-американских отношений, а также заявил об отсутствии планов военных действий Китая против Тайваня в ближайшие годы. Какие выводы можно сделать на данный момент, исходя из доступной информации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Си Цзиньпину необходима стабильность хотя бы на американском направлении

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

"И для США, и для Китая следующий год становится годом президентских выборов (если то, что делается в Китае, можно назвать выборами; действующий президент от "Демократической прогрессивной партии" Цай Инвэнь переизбранная в 2020 году, не имеет права баллотироваться на третий срок; инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года). Поэтому важно прогнозируемое поведение партнеров. А для Байдена также важна тема перехвата видения в китайском направлении у Трампа. Ведь республиканцы всё время отмечают, что Трамп якобы был более жестким в отношениях с Поднебесной".

К тому же, продолжает эксперт, тема наркотиков чувствительна для США. Ведь от транспортируемых из Китая синтетических наркотиков в Штатах погибает до 50 тысяч американцев.

"Ну, а тема "ядерной линии" связи, которую именно Китай отключил несколько лет назад, важна в плане сдерживания ядерных угроз эрэфии. Ведь кремль чуть ли не ежемесячно машет ядерной дубинкой, – поясняет Владимир Цыбулько. – Для нынешнего Китая технологическая зависимость от Западного мира является более важным фактором, чем "величие" по российскому образцу. Между тем, уже начался массовый отток инвестиционных капиталов из Китая, а строительные пирамиды, вроде компании Evergrande, подрывают устойчивость экономики".

Китай оказывается перед кризисом неплатежей, а инвесторы в недвижимость устраивают постоянные акции неповиновения, отмечает политолог. Поэтому, акцентирует он, Си Цзиньпину необходима стабильность хотя бы на американском направлении. Ведь это главный рынок сбыта для китайских производителей, к тому же инвестиции в американский долг со стороны Китая составляет более 2 триллионов долларов.

"Эта взаимозависимость делает отношения двух стран более ответственными", – констатирует Владимир Цыбулько.

Стратегических решений принято не было

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ уверен, что для Украины это была очень весомая встреча.

"И крайне важно, – отмечает он, – что накануне переговоров Байдена и Си Цзиньпина в США прибыла наша делегация во главе с первым вице-премьером – министром экономики Юлией Свириденко, в состав которой входил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак".

Алексей Кущ напоминает, что наша делегация в Вашингтоне дополнительно презентовала американскому истеблишменту украинский план мира, ранее представленный, в том числе, на Мальте, странам Глобального Юга.

"А Китай – одна из осевых стран Глобального Юга. И в Сан-Франциско, фактически, происходила встреча Коллективного Запада (с лидерством США) и Глобального Юга (с лидерством КНР)", – поясняет эксперт.

Стратегических решений, по его словам, принято не было. Но очерчены определенные контуры того, чтобы соперничество США и Китая не выходило за какие-то "красные линии".

"Наверняка, Байден и Си могли обсуждать вопросы прекращения войны РФ против Украины, – считает Алексей Кущ. – Китай очень сильно влияет на Россию. И хорошо, что Украина накануне американо-китайских переговоров провела ряд международных форумов, ряд важных встреч непосредственно в США. Будем надеяться, что контуры, которые мы обозначили, стали основой диалога Байдена с Си в ракурсе завершения российско-украинской войны".

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