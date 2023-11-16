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В КНР резко отреагировали на заявление Байдена, который назвал Си диктатором

В МИД КНР дипломатично отметили, что "всегда найдутся люди со скрытыми мотивами, которые будут пытаться испортить американо-китайские отношения"

сегодня, 16:14
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Кравцев Сергей
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В МИД Китая отреагировали на слова президента США Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин – диктатор. В ведомстве "решительно возразили" против этих высказываний. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters", цитируя официального представителя МИД КНР Мао Нин.

В КНР резко отреагировали на заявление Байдена, который назвал Си диктатором

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Заявление президента США в Пекине назвали "крайне ошибочной и безответственной политической манипуляцией".


"Следует отметить, что всегда найдутся люди со скрытыми мотивами, которые будут пытаться испортить американо-китайские отношения, но они обречены на провал", – заявили в МИД КНР.

При этом дипломат заявил, что не будет конкретизировать, о каких именно людях идет речь и в чем их замысел.

Агентство также обратило внимание на удивление госсекретаря США Энтони Блинкена, который явно не ожидал такого заявление от главы Белого дома. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в среду, 15 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско состоялась встреча президента США Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. По мнению Байдена, встреча оказалась "конструктивной и продуктивной", а отношения между Вашингтоном и Пекином можно охарактеризовать как конкурентные. Он считает, что стороны достигли реального прогресса, отметив, что на встрече поднимался и вопрос войны России против Украины. Си Цзиньпин же выразил уверенность в "светлом будущем" китайско-американских отношений, а также заявил об отсутствии планов военных действий Китая против Тайваня в ближайшие годы. Какие выводы можно сделать на данный момент, исходя из доступной информации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/biden-calls-xi-dictator-after-carefully-planned-summit-2023-11-16/
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