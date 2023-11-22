Путин назвал свои действия в Украине "войной" и сравнил их с конфликтом в Газе

Выступая онлайн перед участниками G20 президент РФ Владимир Путин, сравнил боевые действия в Украине с конфликтом в Газе. Применительно и к первому и второму он употребил определение — "война". Об этом сообщают "Комментарии".

Путин

Войну в Украине он назвал трагедией, но при этом сравнил с гуманитарной ситуацией в Газе, акцентируя внимание на ужасах происходящего именно в секторе Газе, где действует Израиль при поддержке США,

"Да, конечно, военные действия, это всегда трагедия, конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом, — заявил Путин, говоря о войне в Украине, обращаясь к главам государств через интернет. — И, безусловно, мы должны думать, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса и, более того, был подписан декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры".

При этом Путин, похоже, окончательно отказался от придуманного в РФ термина-эвфемизма "Специальная военная операция", оперируя более откровенным определением - война.

"Понимаю, что это война — гибель людей не может не потрясать", — заявил Путин. — "А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня, не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям полосные операции, действовать скальпелем по детскому телу, без наркоза, это не потрясает?".

Отметим, что после начала боевых действий в Палестине и роста числа погибших гражданских Россия пытается найти оправдания своим военным преступлениям жестокостями войны в Газе и Израиле.

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