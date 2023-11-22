Россияне пошли колоннами на Авдеевку: подробности атаки

В районе Авдеевки Донецкой области российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, захватчики потеряли почти 80% техники. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Сегодня враг пытался идти вперед. Несколько механизированных колонн с бронированной техникой бросил вперед. Где-то полтора десятка. Но потерял почти 80% техники, наши ребята их уничтожили", — отметил Штупун.

По его информации, остатки этих колонн ретировались и сейчас на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои.

"Захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Безуспешно они штурмовали восточнее Новобахмутовки, в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. За прошедшие сутки отбито 13 атак", — подчеркнул спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на ухудшение погодных условий, украинские и российские войска на разных участках фронта атакуют позиции друг друга. Тяжелейшей остается ситуация в районе Авдеевки, но прорыва нашей обороны, о чем периодически трубят российские паблики, не произошло. Украина нуждается в усилении военной поддержки со стороны союзников – и в этом ракурсе могут быть подвижки во время намеченного на этой неделе 17-го заседания формата "Рамштайн". Примечательно, что в преддверии этого мероприятия, 20 ноября, в Киев прибыл с визитом глава Пентагона Ллойд Остин. Как раз таки ради обсуждения долгосрочного видения поддержки ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что война может длиться куда дольше, чем нам хотелось бы. Но подчеркнул, что Украина и ее союзники не имеют права опускать руки. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями о том, что и почему происходит на всех фронтах российско-украинской войны – и чего ожидать далее.



