"Нужно снимать розовые очки": военный рассказал о неутешительной ситуации в Авдеевке

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Марьян Ощановский
Находящийся в Авдеевке Донецкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, что российские оккупанты продолжают наступать на город, местами им удается продвигаться. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее видеообращение бойца опубликовали украинские Telegram-каналы.
Украинский военнослужащий рассказал о сложной ситуации в Авдеевке. Фото - скрин с видеообращения
Боец ВСУ призвал "снимать розовые очки". По его словам, российским захватчикам удалось добиться определенного успеха в самой Авдеевке и на флангах.
Он назвал преимущество России в том, что ее экономика перестроилась и работает на войну, в то время как в Украине деньги продолжают тратить на брусчатку и стадионы.
По словам бойца ВСУ, украинским подразделениям трудно удерживать позиции в Авдеевке из-за нехватки снарядов и дронов, которых у россиян достаточно.
Ранее портал "Комментарии" писал, что нет никакой стратегической цели в том, чтобы оккупировать Авдеевку, но есть другая цель – политическая. И именно для того чтобы достичь этой цели путинский режим бросает в топку войны огромные колонны как живой силы, так и техники.
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сегодня, 21:25
Не стільки на бруківку, бо чомусь економія зараз на освітленні і на прибиранні снігу та посипанні його щоб люди не ламали руки, а на отримані величезного чиновницького апарату, який просто зганьбив країну розікравши її.