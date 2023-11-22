"Нужно снимать розовые очки": военный рассказал о неутешительной ситуации в Авдеевке

Находящийся в Авдеевке Донецкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, что российские оккупанты продолжают наступать на город, местами им удается продвигаться. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее видеообращение бойца опубликовали украинские Telegram-каналы.

Украинский военнослужащий рассказал о сложной ситуации в Авдеевке. Фото - скрин с видеообращения

Боец ВСУ призвал "снимать розовые очки". По его словам, российским захватчикам удалось добиться определенного успеха в самой Авдеевке и на флангах.

"Новости обычно неутешительны. Сегодня 22 ноября 2023 года. Уже наверняка нужно снимать розовые очки. На Авдеевском направлении враг продвигается. Это не секрет. У врага есть некоторые успехи, как в самой Авдеевке, так и на флангах", – сообщил военнослужащий.

Он назвал преимущество России в том, что ее экономика перестроилась и работает на войну, в то время как в Украине деньги продолжают тратить на брусчатку и стадионы.

По словам бойца ВСУ, украинским подразделениям трудно удерживать позиции в Авдеевке из-за нехватки снарядов и дронов, которых у россиян достаточно.

"У врага артиллерии очень много. У нас артиллерии и дронов мало. У нас очень много погибших и раненых воинов. Ребята защищали Чернигов, отстояли город, грубо говоря, голыми руками – без бронежилетов, без касок, без ничего. В Донецкой области большинства ребят, которые защищали Чернигов, уже нет в живых или они сейчас в госпиталях", — рассказал боец Сил обороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" писал, что нет никакой стратегической цели в том, чтобы оккупировать Авдеевку, но есть другая цель – политическая. И именно для того чтобы достичь этой цели путинский режим бросает в топку войны огромные колонны как живой силы, так и техники.

