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Ситуация очень динамичная: майор ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

Силы обороны Украины не только отражают атаки, но и контратакуют на Бахмутском направлении

сегодня, 22:46
Автор:
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Марьян Ощановский
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На Бахмутском направлении происходит очень динамичное противостояние оккупантам. Враг пытается атаковать, однако сталкивается с организованной обороной украинских защитников. Об этом рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов, сообщает портал "Комментарии".

Ситуация очень динамичная: майор ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

Майор ВСУ Родион Кудряшов рассказал об обстановке на Бахмутском направлении. Фото из открытых источников

По словам Родиона Кудряшова, под Бахмутом ВСУ не только обороняются, но и совершают контрнаступательные операции. Ситуацию на Бахмутском направлении он описал как динамическую, но полностью контролируемую украинской армией.


"Как противник, так и ВСУ пытаются улучшить свое тактическое и оперативное положение. Силы обороны не дают противнику это сделать, а в некоторых случаях переходят к контратаковым мерам, штурмовым и рейдовым действиям", — рассказал Родион Кудряшов.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады рассказал, что наступление россиян под Бахмутом удается останавливать благодаря слаженным действиям украинских защитников.

"Враг пытался сломить оборонительные рубежи Сил обороны. Это были действия врага, связанные с техникой и пехотой, ночные попытки спецназовцев РФ захватить наши позиции. Все эти меры были безрезультатными для врага. Можно констатировать, что мы не только отразили атаки, но и продолжаем держать инициативу на переднем крае", – констатировал майор ВСУ.

По его словам, военнослужащие отслеживают все передвижения, накопления и скопления сил противника.

"Мы видим логистику врага, что помогает нам контролировать ситуацию и наносить врагу огненное поражение", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне продолжают перебрасывать свою армию на Бахмутское направление и собираются и дальше усиливать свои попытки наступления.



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Источник: https://t.me/espresotb/79766
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