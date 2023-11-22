Ситуация очень динамичная: майор ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

На Бахмутском направлении происходит очень динамичное противостояние оккупантам. Враг пытается атаковать, однако сталкивается с организованной обороной украинских защитников. Об этом рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов, сообщает портал "Комментарии".

Майор ВСУ Родион Кудряшов рассказал об обстановке на Бахмутском направлении. Фото из открытых источников

По словам Родиона Кудряшова, под Бахмутом ВСУ не только обороняются, но и совершают контрнаступательные операции. Ситуацию на Бахмутском направлении он описал как динамическую, но полностью контролируемую украинской армией.

"Как противник, так и ВСУ пытаются улучшить свое тактическое и оперативное положение. Силы обороны не дают противнику это сделать, а в некоторых случаях переходят к контратаковым мерам, штурмовым и рейдовым действиям", — рассказал Родион Кудряшов.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады рассказал, что наступление россиян под Бахмутом удается останавливать благодаря слаженным действиям украинских защитников.

"Враг пытался сломить оборонительные рубежи Сил обороны. Это были действия врага, связанные с техникой и пехотой, ночные попытки спецназовцев РФ захватить наши позиции. Все эти меры были безрезультатными для врага. Можно констатировать, что мы не только отразили атаки, но и продолжаем держать инициативу на переднем крае", – констатировал майор ВСУ.

По его словам, военнослужащие отслеживают все передвижения, накопления и скопления сил противника.

"Мы видим логистику врага, что помогает нам контролировать ситуацию и наносить врагу огненное поражение", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне продолжают перебрасывать свою армию на Бахмутское направление и собираются и дальше усиливать свои попытки наступления.

