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Залужный впервые присоединился к "Рамштайну": что Главнокомандующий ВСУ рассказал союзникам

Главнокомандующий ВСУ впервые принял участие в заседании контактной группы в формате "Рамштайн"

сегодня, 23:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный впервые принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн". Об этом Залужный сообщил в Telegram, пишет портал "Комментарии".

Залужный впервые присоединился к "Рамштайну": что Главнокомандующий ВСУ рассказал союзникам

Валерий Залужный впервые принял участие в "Рамштайне". Фото из Telegram Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что на "Рамштайне"-17 подробно проинформировал партнеров Украины о ситуации на поле боя с российскими оккупантами.


По словам Залужного, он рассказал союзникам, что обстановка на фронте усложнена, но контролируется.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинская армия продолжает проводить оборонные и наступательные операции.

Также Залужный доложил западным партнерам о действиях оккупантов, угрозах и их планах на ближайшее время.

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность партнерам за работу коалиции способностей, значительно укрепляющую позиции и возможности Украины.

Валерий Залужный добавил, что объявленные на заседании контактной группы пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, радиоэлектронную борьбу и другие важные составляющие украинской обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, каких положительных результатов удалось достичь Украине на 17-м заседании в формате "Рамштайн", состоявшемся 22 ноября. По словам президента, украинская армия получит новые пакеты военной помощи, куда войдут снаряды, ракеты, дроны, средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны. Также на заседании была создана коалиция развития противовоздушной обороны.



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Источник: https://t.me/CinCAFU/617
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