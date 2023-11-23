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Потери россиян под Авдеевкой резко выросли: в ВСУ назвали причину

Потери оккупантов резко выросли после начала новой волны наступления на Авдеевку

сегодня, 16:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска начали третью волну наступления на Авдеевском направлении. В связи с этим потери россиян резко возросли. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Потери россиян под Авдеевкой резко выросли: в ВСУ назвали причину

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Вчера российские оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении. И соответственно их потери резко возросли. Захватчики привлекли значительное количество бронированной техники", — отметил Штупун.


По его словам, украинские воины за минувшие сутки полностью уничтожили три танка и семь других бронированных машин. И это только на Авдеевском направлении.

Спикер также уточнил относительно 80% уничтоженной техники оккупантов в районе Авдеевки, о чем сообщалось вчера.

"Это была одна конкретная атака. И в ней было две колонны. Приблизительно до 15 единиц техники. И было уничтожено 80% из нее", — пояснил Штупун. 

Отметим, в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Он стал самым масштабным с 2014 года. Известно, что у российских захватчиков есть определенные успехи. Главная их цель — окружить, а тогда и захватить "ворота в Донецк".

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