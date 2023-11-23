Потери россиян под Авдеевкой резко выросли: в ВСУ назвали причину

Российские оккупационные войска начали третью волну наступления на Авдеевском направлении. В связи с этим потери россиян резко возросли. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Вчера российские оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении. И соответственно их потери резко возросли. Захватчики привлекли значительное количество бронированной техники", — отметил Штупун.

По его словам, украинские воины за минувшие сутки полностью уничтожили три танка и семь других бронированных машин. И это только на Авдеевском направлении.

Спикер также уточнил относительно 80% уничтоженной техники оккупантов в районе Авдеевки, о чем сообщалось вчера.

"Это была одна конкретная атака. И в ней было две колонны. Приблизительно до 15 единиц техники. И было уничтожено 80% из нее", — пояснил Штупун.

Отметим, в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Он стал самым масштабным с 2014 года. Известно, что у российских захватчиков есть определенные успехи. Главная их цель — окружить, а тогда и захватить "ворота в Донецк".

Читайте также на портале "Комментарии" — почти 21 месяц продолжается широкомасштабная российская агрессия против Украины. На данный момент оккупационная армия сосредоточила усилия на Купянском направлении, а также продолжает активничать в районах Авдеевки и Бахмута на Донетчине. Россия упорно качает тему переговоров, а Украина – тему укрепления своей обороноспособности, чем способствуют встречи в формате "Рамштайн", 17-я из которых состоялась 22 ноября. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию на поле боя и на внешней арене.



