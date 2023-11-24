logo

BTC/USD

37468.54

ETH/USD

2074.41

LTC/USD

69.66

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Формат "Рамштайна" изменился: в Минобороны раскрыли детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Формат "Рамштайна" изменился: в Минобороны раскрыли детали

С сентября контактная группа перешла к формату "Рамштайн 2.0"

сегодня, 08:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

С сентября текущего года формат работы Контактной группы по вопросам обороны Украины, более известной как "Рамштайн", изменился. Он переориентировался на долгосрочное стратегическое планирование в вопросах усиления возможностей нашего государства. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил вр.и.о. начальника Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковник Геннадий Коваленко на встрече по итогам 17-го заседания в формате "Рамштайн", информирует медиацентр Сил обороны Украины. 

Формат "Рамштайна" изменился: в Минобороны раскрыли детали

Контактная группа по вопросам обороны Украины Рамштайн

"С сентября мы перешли к формату "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" – это переход от удовлетворения насущных потребностей (quick needs) к более системной, плановой и долгосрочной работе", – объяснил он.


Такой формат заседаний предусматривает стратегическое долговременное планирование поддержки Украины в рамках действующих "коалиций возможностей". Речь идет об авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской коалиции и коалиции по усилению безопасности Черного моря.

По состоянию на ноябрь 2023 года контактная группа по вопросам обороны Украины объединяет 54 страны. В рамках "Рамштайна" уже создано несколько коалиций в поддержку Украины, в частности, авиационную, танковую, противовоздушную, артиллерийскую, а также ту, которая занимается вопросами морской безопасности. Крайнее заседание состоялось 22 ноября.

Читайте также на портале "Комментарии" — 21 месяц продолжается широкомасштабная российская агрессия против Украины. На данный момент оккупационная армия сосредоточила усилия на Купянском направлении, а также продолжает активничать в районах Авдеевки и Бахмута на Донетчине. Россия упорно качает тему переговоров, а Украина – тему укрепления своей обороноспособности, чем способствуют встречи в формате "Рамштайн", 17-я из которых состоялась 22 ноября. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию на поле боя и на внешней арене.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/militarymediacenter/3518
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!