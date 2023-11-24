Формат "Рамштайна" изменился: в Минобороны раскрыли детали

С сентября текущего года формат работы Контактной группы по вопросам обороны Украины, более известной как "Рамштайн", изменился. Он переориентировался на долгосрочное стратегическое планирование в вопросах усиления возможностей нашего государства. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил вр.и.о. начальника Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковник Геннадий Коваленко на встрече по итогам 17-го заседания в формате "Рамштайн", информирует медиацентр Сил обороны Украины.

Контактная группа по вопросам обороны Украины Рамштайн

"С сентября мы перешли к формату "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" – это переход от удовлетворения насущных потребностей (quick needs) к более системной, плановой и долгосрочной работе", – объяснил он.

Такой формат заседаний предусматривает стратегическое долговременное планирование поддержки Украины в рамках действующих "коалиций возможностей". Речь идет об авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской коалиции и коалиции по усилению безопасности Черного моря.

По состоянию на ноябрь 2023 года контактная группа по вопросам обороны Украины объединяет 54 страны. В рамках "Рамштайна" уже создано несколько коалиций в поддержку Украины, в частности, авиационную, танковую, противовоздушную, артиллерийскую, а также ту, которая занимается вопросами морской безопасности. Крайнее заседание состоялось 22 ноября.

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