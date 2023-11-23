"Враг атакует со всех сторон": офицер рассказал о ситуации под Авдеевкой

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Марьян Ощановский
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку (Донецкая область) или окружить ее. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов, пишет портал "Комментарии".
Оккупанты штурмуют Авдеевку со всех сторон. Фото из открытых источников
По словам офицера, враг атакует Авдеевку со всех сторон, в том числе пытается зайти в промзону города.
Военнослужащий отметил, что бойцы ВСУ осуществляют контратаки на позиции противника, чтобы не допустить его продвижения, что может привести к расширению серых зон.
По словам украинского защитника, оккупанты активно применяют авиацию и пытаются управляемыми авиабомбами уничтожить оборонные позиции Сил обороны Украины.
Он подчеркнул, что российские военные оказывают постоянное давление на Авдеевку.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал видео боя под городом Авдеевка Донецкой области между российскими захватчиками и штурмовой группой украинского кинорежиссера, военнослужащего Олега Сенцова.
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