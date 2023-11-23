"Враг атакует со всех сторон": офицер рассказал о ситуации под Авдеевкой

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку (Донецкая область) или окружить ее. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов, пишет портал "Комментарии".

Оккупанты штурмуют Авдеевку со всех сторон. Фото из открытых источников

По словам офицера, враг атакует Авдеевку со всех сторон, в том числе пытается зайти в промзону города.

"Оккупанты не оставляют попыток завладеть Авдеевкой или окружить город. Противник атакует со всех сторон и активно работает в направлении промзоны, пытаясь туда зайти. Эти враждебные действия уже неизменны несколько дней", — рассказал Максим Морозов.

Военнослужащий отметил, что бойцы ВСУ осуществляют контратаки на позиции противника, чтобы не допустить его продвижения, что может привести к расширению серых зон.

По словам украинского защитника, оккупанты активно применяют авиацию и пытаются управляемыми авиабомбами уничтожить оборонные позиции Сил обороны Украины.

"Россияне сносят все сооружения и высотки Авдеевки под фундамент, чтобы сделать невозможным пребывание там украинских воинов", — сообщил Максим Морозов.

Он подчеркнул, что российские военные оказывают постоянное давление на Авдеевку.

"Атаки врага напоминают мясные штурмы. Число российской пехоты увеличилось на Авдеевском направлении. Третью волну наступления на Авдеевку руководство РФ возложило на плечи пехоты. Благодаря этому пушечному мясу враг должен был перейти железную дорогу, зайти в коксохим, завладеть промзоной. Но ни одна цель не достигнута", – добавил офицер "Легиона Свободы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал видео боя под городом Авдеевка Донецкой области между российскими захватчиками и штурмовой группой украинского кинорежиссера, военнослужащего Олега Сенцова.

