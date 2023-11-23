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В ВСУ намекнули на самостоятельные вылеты украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты могут подняться в небо на F-16 в самое ближайшее время

сегодня, 12:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские летчики, которые за рубежом учатся управлять самолетами-истребителями, сейчас летают с инструкторами, но ожидают в ближайшее время на самостоятельные вылеты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ВСУ намекнули на самостоятельные вылеты украинских пилотов на F-16

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Все идет по плану. Каждый раз пилоты поднимаются в небо уже с инструкторами. Возможно, то количество пилотов с инструкторами становится больше. Далее ожидаем самостоятельных вылетов. Я думаю, что где-то в ближайшее время возможно мы узнаем больше. Не хочу ничего анонсировать, и, возможно, увидим что-то", — заявил Юрий Игнат.


При этом он добавил, что сегодня пилоты, несущие боевое дежурство в Украине, готовы в любую минуту летать и отражать воздушное нападение противника-и ракеты, и шахеды. "И, конечно, пилоты, которые сегодня это делают на территории нашего государства на десятках оперативных аэродромах, безусловно, по-доброму завидуют своим коллегам и ожидают их скорейшего возвращения. Потому что и сами хотят поехать, чтобы овладевать этой техникой. Настроение боевое. Пилоты хотят увидеть этот самолет у нас на вооружении", — подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — для того, чтобы не только отражать российскую агрессию и эффективно наступать украинской армии сейчас нужны даже не столько западные самолеты F-16, сколько большое количество боеприпасов. В частности, это касается дальнобойных ракет. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Также издание "Комментарии" сообщало – разведка Британии: в Кремле обеспокоены будущей поставкой F-16 Украине и уже готовится к этому.




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