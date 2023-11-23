В ВСУ намекнули на самостоятельные вылеты украинских пилотов на F-16

Украинские летчики, которые за рубежом учатся управлять самолетами-истребителями, сейчас летают с инструкторами, но ожидают в ближайшее время на самостоятельные вылеты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Все идет по плану. Каждый раз пилоты поднимаются в небо уже с инструкторами. Возможно, то количество пилотов с инструкторами становится больше. Далее ожидаем самостоятельных вылетов. Я думаю, что где-то в ближайшее время возможно мы узнаем больше. Не хочу ничего анонсировать, и, возможно, увидим что-то", — заявил Юрий Игнат.

При этом он добавил, что сегодня пилоты, несущие боевое дежурство в Украине, готовы в любую минуту летать и отражать воздушное нападение противника-и ракеты, и шахеды. "И, конечно, пилоты, которые сегодня это делают на территории нашего государства на десятках оперативных аэродромах, безусловно, по-доброму завидуют своим коллегам и ожидают их скорейшего возвращения. Потому что и сами хотят поехать, чтобы овладевать этой техникой. Настроение боевое. Пилоты хотят увидеть этот самолет у нас на вооружении", — подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

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