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Не F-16: в Эстонии рассказали, какое оружие помогло бы Украине изменить ход войны

Эстонский министр считает, что западные самолеты не изменят ход войны в Украине

сегодня, 10:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для того, чтобы не только отражать российскую агрессию и эффективно наступать украинской армии сейчас нужны даже не столько западные самолеты F-16, сколько большое количество боеприпасов. В частности, это касается дальнобойных ракет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Не F-16: в Эстонии рассказали, какое оружие помогло бы Украине изменить ход войны

Ханно Певкур. Фото: из открытых источников

При этом министр пояснил, что только украинский Генштаб знает, какое именно оружие нужно украинской армии для продолжения боевых действий, потому как только украинские командиры владеют всей полнотой информации о том, что происходит на фронте. 


Ханно Певкур добавил, что в целом Украине нужно любое оружие. Но касательно поставок ВСУ авиации, которую так ждёт Украина, министр не так оптимистичен, потому что считает, что самолеты вряд ли изменят ход войны.

"Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны. В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию. И освобождает ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию", — подчеркнул глава эстонского Минобороны.

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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/litaki-zminyat-perebig-viyni-estonskiy-ministr-1700235381.html
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