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Bild: США и Германия хотят заставить Киев начать переговоры с Россией

США и Германия хотят подтолкнуть Украину к переговорам, пишет немецкое издание

24 ноября 2023, 23:50
Автор:
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Константин Куликов
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Руководство США и Германии хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, пишет в статье издания Bild военный обозреватель Юлиан Рёпке со ссылкой на единственный источник в правительственных кругах ФРГ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Bild: США и Германия хотят заставить Киев начать переговоры с Россией

Германия и США будут подталкивать Украину к переговорам

Согласно замыслу США и Германии — главных поставщиков оружия Украине — Киев должен войти в переговоры с выгодной переговорной позиции, утверждает Bild. При этом Берлин и Вашингтон не будут напрямую убеждать и указывать Зеленскому о необходимости переговоров, а планируют вынудить президента Украины пойти на это. В качестве рычага давления должны выступить поставки оружия, точнее — ограничение их поставок. Как утверждает издание, союзники хотят снабжать Киев вооружением в объемах, которые позволят украинской армии удерживать нынешнюю линию фронта, но при этом не освобождать оккупированные Россией территории.


"Зеленский должен прийти к осознанию того, что так продолжаться не может. Без какой-либо просьбы извне. Он должен обратиться к своему народу по собственной воле и объяснить, что необходимо провести переговоры", — объяснил подход источник Bild в правительстве Германии.

"Становится все более очевидным, что ведомство федерального канцлера не верит в победу Украины и вообще не хочет ее. Пакет вооружений, который (министр обороны — ред.) Писториус привез в Украину, не является выражением цели "Украина должна победить". Скорее, это символизирует то, что поддержки так мало, что Украину толкают на переговоры", — заявил также источник Bild.

Еще одной альтернативой для Украины, по данным анонимного источника немецкого издания, может стать заморозка конфликта  на нынешних боевых рубежах. В этом случае, текущая линия разграничения между воюющими сторонами должна стать фактической границей между государствами, без соглашения о перемирии или мире.

"Это как "Минск", только без "Минска", — заявил источник, имея в виду переговоры России и Украины в столице Белоруси в 2014 году.

Тем временем, Арахамия рассказал о "корейском сценарии" для Украины.

В МИД Литвы сделали тревожное заявление: Украину могут заставить пойти на переговоры с РФ. 

А Эстония готовится к закрытию границы с РФ. 



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