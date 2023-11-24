Арахамия рассказал о "корейском сценарии" для Украины

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия допустил возможность остановки боевых действий между Украиной и Россией по "корейскому сценарию", когда противоборствующие армии остановились, но ни одного договора о перемирии или мирного договора подписано не было. Об этом он заявил в интервью телеведущей Натальи Мосейчук, сообщают "Комментарии".

Давид Арахамия

Арахамия подчеркнул, что все военно-политическое руководство страны сейчас настроено "воевать". По его словам, это обусловлено тем, что переговорная позиция Украины "очень плохая". Кроме того, он заявил, что любые итоги войны, кроме победы, должны проходить через народный референдум. Еще одним исключением, не требующим референдума, является "органическое окончание" — "как в Корее".

– Если это будет органическое окончание, как в Корее, где ничего не подписывали, тогда возможно, – говорит Арахамия. – А если кто-то будет подписывать и это надо будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте друг друга убьют – очень полярны будут взгляды. Когда народ скажет: "Да", я тогда проголосую не глядя. Я просто свое мнение дальше засуну и буду делать, как сказал народ. А если скажут: "Депутаты решайте", то я не чувствую силы решать и тем более агитировать кого-то".

Кроме того, Арахамия объяснил, почему для России выгодны переговоры и почему она на них настаивает.

"Россия сразу сядет за стол переговоров. Как только мы их позовем, на следующий день они составят делегацию и будут ждать. Они четко понимают, что как только появится новость, что Украина села за стол переговоров, все и так задерживаемые поставки будут еще больше задерживаться уже из-за политических обстоятельств. Они мечтают о таком сценарии. Потому что это для них выгоднее, чем для нас", — отметил Арахамия.



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