В МИД Литвы сделали тревожное заявление: Украину могут заставить пойти на переговоры с РФ

Существует большой риск, что Украина окажется невольно втянутой в мирные переговоры с Россией. Это произойдет в том случае, если союзники не снабдят Киев оружием и боеприпасами, необходимыми для победы в войне. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "LRT" высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет "Bloomberg".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД Литвы, отсутствие у Киева ракетных систем и боеприпасов, а также многомесячный процесс принятия решений в ЕС могут поставить Украину в положение, в котором у нее не будет другого выбора, кроме как просить мира, сказал он, подчеркнув, что "это не будет выбор Украины".

"Украина, которую мы знаем, и Украина, которой мы будем помогать, пока дышим, никогда не пойдет на переговоры с террористами. Но реальность может быть именно такой", — высказался Ландсбергис.

Министр выразил разочарование тем, что помощь США блокируется республиканцами, а коллеги по Европейскому Союзу не в состоянии предоставить украинскому народу достаточно снарядов.

"Выглядит комично, когда КНДР помогает России больше, чем ЕС Украине", – возмутила глава МИД Литвы.

Стоит отметить, несколько дней назад Ландсбергис на Совете глав МИД Евросоюза назвал призывы к прекращению огня в Украине сейчас — "позорным предложением", сравнив это с тем, как накормить медведя и пригласить его вернуться позже.

Ранее западные СМИ сообщали, что представители США и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией.

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