Рашисты хвалятся важной победой

Российские паблики заявляют о взятии под контроль промышленной зоны Авдеевки. Об этом сообщают "Комментарии". Украинским командованием эта информация не подтверждена, но и не опровергнута.

Авдеевка

Россияне связывают этот успех с началом применением оккупантами кассетных боеприпасов, а также вероятным началом планового отступления ВСУ из Авдеевки, что, возможно, сделано во избежание попадания здешней группировки в окружение.

Напомним, что 2014-2019 годах в районе Авдеевки Украиной создана эшелонированная оборона, которую рашисты не смогли пробить на протяжении последних двух лет. Особо тяжелые потери здесь понесли подразделения так называемых 1 и 2 армейских корпусов, сформированных в так называемых "ДНР" и "ЛНР". На протяжении последнего месяца противник сосредоточил свои атаки на Авдеевке, которая примыкает к оккупированному Донецку. Рашисты использовали уже обкатанную в Украине боевую тактику — атаковали украинские фланги, угрожая окружить группировку ВСУ. Таким образом противник вынуждал украинских защитников принимать бой на невыгодных для него участках, неся все возрастающие потери, либо принимать решение о выводе войск из полуокружения. Его рашисты создавали, постепенно захватывая фланги нашей обороны.

До 2020 года Авдеевка была городом областного значения, входила в Донецкую агломерацию. Авдеевка расположена в 13 км к северу от Донецка, в верховьях реки Каменки.

Зимой — весной 2023 года российская армия начала систематические авиабомбардировки Авдеевки, которая к тому времени оказалась в полуокружении. На март 2023 года, по словам главы городской администрации Виталия Барабаша, в городе не осталось ни одного целого здания и была полностью разрушена инфраструктура. По его же данным, к маю из довоенного населения 35 тысяч в Авдеевке осталось 1778 человек, а к октябрю — 1620. 10 октября 2023 года российская армия начала массированный штурм города.

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