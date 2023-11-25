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Давид Арахамия рассказал о "рабстве" в ВСУ

Глава парламентской фракции "Слуга народа" рассказал о вопиющих армейских проблемах

сегодня, 18:12
Автор:
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Константин Куликов
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27 тысяч украинцев попали в ВСУ в "рабство", заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, описывая проблему "вывода за штат" раненых бойцов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью политика телеведущей Наталии Мосейчук.

Давид Арахамия рассказал о "рабстве" в ВСУ

Давид Арахамия

По словам политика, в ВСУ длительное время существовала практика, когда раненых бойцов, которые уже не могут нести службу, не демобилизовали, а "выводили за штат". В этом случае боец, не выполнявший боевые задачи, но и не отпущенный домой, получал 800 гривен в месяц содержания. Арахамия назвал это "рабством".


— 27 тысяч человек год, они были признаны ограниченно пригодными, за штат их вывели и получали 800 гривен в месяц, и они не могут ни домой вернуться, ни на службу, и 800 гривен в месяц год. Ну вы понимаете – просто в рабстве, – рассказал Арахамия.

Кроме этого, Арахамия поддержал демобилизацию онкобольных бойцов ВСУ, военнопленных, попавших в плен не по собственной воле и впоследствии обмененных Украиной. В своем комментарии телеканалу "Рада" он сообщил, что сейчас в парламенте готовят законопроект, дополнительно регулирующий вопросы мобилизации и демобилизации населения. Ожидается, что он будет принят в конце декабря.

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Обсуждения

Партия 5.10

сегодня, 18:59

Это все так, но и сам этот урод с мордой спущено кота к этому причастен !


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