Давид Арахамия рассказал о "рабстве" в ВСУ

27 тысяч украинцев попали в ВСУ в "рабство", заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, описывая проблему "вывода за штат" раненых бойцов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью политика телеведущей Наталии Мосейчук.

Давид Арахамия

По словам политика, в ВСУ длительное время существовала практика, когда раненых бойцов, которые уже не могут нести службу, не демобилизовали, а "выводили за штат". В этом случае боец, не выполнявший боевые задачи, но и не отпущенный домой, получал 800 гривен в месяц содержания. Арахамия назвал это "рабством".

— 27 тысяч человек год, они были признаны ограниченно пригодными, за штат их вывели и получали 800 гривен в месяц, и они не могут ни домой вернуться, ни на службу, и 800 гривен в месяц год. Ну вы понимаете – просто в рабстве, – рассказал Арахамия.

Кроме этого, Арахамия поддержал демобилизацию онкобольных бойцов ВСУ, военнопленных, попавших в плен не по собственной воле и впоследствии обмененных Украиной. В своем комментарии телеканалу "Рада" он сообщил, что сейчас в парламенте готовят законопроект, дополнительно регулирующий вопросы мобилизации и демобилизации населения. Ожидается, что он будет принят в конце декабря.

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