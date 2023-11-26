Россияне добились успехов в боях за промзону на юге Авдеевки - DeepState

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российские военкоры пишут преждевременные заявления по захвату промзоны на юге Авдеевки, однако DeepState указывает, что часть украинских сил еще там остаются, несмотря на зафиксированные кадры значительного ухода украинских сил из этой зоны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет DeepState.
Бои за Авдеевку. Фото: DeepState
Россияне продолжают давление на Авдеевку и применяют пехоту и танки. В частности, зафиксирован уход части украинских бойцов из промзоны на юге Авдеевки.
Аналитический ресурс указывает, что потеря промзоны была предсказуема, однако захват россиянами этой зоны не является основной проблемой.
DeepState делает выводы, что Запад не может обеспечить украинские силы необходимым количеством противотанковых средств. Несмотря на это, Силы обороны делают все возможное в противостоянии с россиянами, имеющими значительное преимущество в технике и по меньшей мере пятикратное преимущество в живой силе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные на Bradley мощно накрыли россиян вблизи Авдеевки. Соответствующее видео с боями вблизи Авдеевки попало в сеть.
Также "Комментарии" писали об украинском военном, который указал, что россияне уменьшили артиллерийский огонь по украинским позициям вблизи Авдеевки, однако такая ситуация опасна. Ведь это признак, что российские силы занимаются перегруппировкой и готовят новые атаки на Авдеевку.
Обсуждения
Новости