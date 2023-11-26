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Россияне добились успехов в боях за промзону на юге Авдеевки - DeepState

Украинские военные покидают позиции в Авдеевке вблизи промышленной зоны.

сегодня, 11:45
Автор:
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Slava Kot
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Российские военкоры пишут преждевременные заявления по захвату промзоны на юге Авдеевки, однако DeepState указывает, что часть украинских сил еще там остаются, несмотря на зафиксированные кадры значительного ухода украинских сил из этой зоны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет DeepState.

Россияне добились успехов в боях за промзону на юге Авдеевки - DeepState

Бои за Авдеевку. Фото: DeepState

Россияне продолжают давление на Авдеевку и применяют пехоту и танки. В частности, зафиксирован уход части украинских бойцов из промзоны на юге Авдеевки.


"На вражеские кадры попал момент ухода значительного числа наших бойцов в сторону частного сектора", – сообщают DeepState.

Аналитический ресурс указывает, что потеря промзоны была предсказуема, однако захват россиянами этой зоны не является основной проблемой.

"Самым болезненным является не сама промка, а факт пробития обороны там, который произошел ориентировочно в начале ноября", — указывают в отчете.

DeepState делает выводы, что Запад не может обеспечить украинские силы необходимым количеством противотанковых средств. Несмотря на это, Силы обороны делают все возможное в противостоянии с россиянами, имеющими значительное преимущество в технике и по меньшей мере пятикратное преимущество в живой силе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные на Bradley мощно накрыли россиян вблизи Авдеевки. Соответствующее видео с боями вблизи Авдеевки попало в сеть.

Также "Комментарии" писали об украинском военном, который указал, что россияне уменьшили артиллерийский огонь по украинским позициям вблизи Авдеевки, однако такая ситуация опасна. Ведь это признак, что российские силы занимаются перегруппировкой и готовят новые атаки на Авдеевку.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/18148
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