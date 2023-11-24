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Украина может не получить обещанные истребители: что произошло

Из-за победы на выборах в Нидерландах ультраправых, Украина может не получить обещанные истребители F-16

сегодня, 16:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Победа на парламентских выборах в Нидерландах антиевропейской ультраправой "Партии свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом может сорвать "альянс истребителей", в котором поставки 42-х нидерландских F-16 Украине играют ключевую роль. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bild".

Украина может не получить обещанные истребители: что произошло

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, Нидерланды, как лидер авиационной коалиции обещали передать Украине все свои 42 самолета F-16. А "Партия свободы" Герта Вилдерсома в предвыборной кампании напротив обещала избирателям прекращение военной поддержки Украины.


Стоит отметить, что 5 лет назад Герт Вилдерсом посещал Госдуму России и давал интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT, где высмеивал предупреждения экспертов о стремлении Владимира Путина к расширению территории России и рассуждал о губительности русофобии. Также политик подчеркивал важность дружественных отношений с Россией.             

Стоит отметить, что на фоне победы на выборах ультраправой партии премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе телефонного разговора лидеры обсудили ситуацию в Украине и предстоящую зиму. При этом премьер Нидерландов заверил Зеленского в поддержке Украины.

Ранее "Комментарии" писали – на выборах в Нидерландах лидирует ультраправая партия: почему ситуация для Украины может ухудшится.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД Литвы сделали тревожное заявление: Украину могут поставить перед фактом, заставить пойти на переговоры с Россией.




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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/wahlsieg-von-wilders-darum-jubelt-putin-ueber-den-holland-rechtsrutsch-86196558.bild.html
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