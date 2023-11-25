Россияне массированно атаковали дронами Киев: сколько воздушных целей удалось уничтожить

Этой ночью, 25 ноября, противник прибегнул к масштабной атаке по территории Киева. Противовоздушная оборона уничтожила более 40 воздушных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

Атака дронов. Фото: из открытых источников

"Есть только предварительная оперативная информация, это уже четвертая атака вражеских БпЛА на Киев за месяц. Это нападение дронов стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения. Силами и средствами воздушной обороны было поражено более четырех десятков воздушных целей", — заявил Шаманов.

Несмотря на то, что практически всю ночь украинские защитники отбивали атаки вражеских "шахедов", еще по меньшей мере три вражеских ударных дрона находились в воздушном пространстве Украины утром. По ним шла боевая работа ВСУ.

По словам начальника КГВА, по предварительной информации противник применил барражирующие "шахеды". Всего было несколько волн запусков, которые были с разных направлений.

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