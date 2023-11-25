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Россияне массированно атаковали дронами Киев: сколько воздушных целей удалось уничтожить

Оккупанты атаковали Украину "шахедами": в Киеве и области работала ПВО

сегодня, 08:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Этой ночью, 25 ноября, противник прибегнул к масштабной атаке по территории Киева. Противовоздушная оборона уничтожила более 40 воздушных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

Россияне массированно атаковали дронами Киев: сколько воздушных целей удалось уничтожить

Атака дронов. Фото: из открытых источников


"Есть только предварительная оперативная информация, это уже четвертая атака вражеских БпЛА на Киев за месяц. Это нападение дронов стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения. Силами и средствами воздушной обороны было поражено более четырех десятков воздушных целей", — заявил Шаманов.

Несмотря на то, что практически всю ночь украинские защитники отбивали атаки вражеских "шахедов", еще по меньшей мере три вражеских ударных дрона находились в воздушном пространстве Украины утром. По ним шла боевая работа ВСУ. 

По словам начальника КГВА, по предварительной информации противник применил барражирующие "шахеды". Всего было несколько волн запусков, которые были с разных направлений.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское вторжение в Украину продолжается уже больше, чем 21 месяц. За это время изменились многие и изменилось многое. В том числе формат "Рамштайн", в рамках которого принимаются консолидированные решения о военной поддержке нашей страны со стороны партнеров. Теперь ориентация делается на долгосрочное стратегическое планирование в вопросах усиления возможностей нашего государства. Всё мощнее становится и украинское ПВО, в том числе благодаря усилиям Германии, которая в начале вторжения боялась серьезно помогать Украине. Несмотря на лже-миротворческие заявления, Путин явно не изменил своих планов, собираясь дальше вести войну в Украине и расширять военные конфликты во всем мире. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на всех фронтах, что может произойти, а также поделились мнениями о том, как более эффективно давать отпор российской агрессии.




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