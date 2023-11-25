Действительно ли пришло время: кто и почему подымает тему переговоров Украины и РФ

Вероятные переговоры между Украиной и Россией стали топ-темой этой недели. Особенно на фоне пробуксовки с помощью нашей стране как со стороны США, так и со стороны ЕС. О готовности к переговорам заявил российский диктатор Путин, выступая онлайн перед участниками G20. О том, что Украину могут заставить пойти на такие переговоры уверяет МИД Литвы. Издание Bild пишет, что США и Германия хотят заставить Киев начать переговоры с Москвой, ограничивая поставки вооружений, необходимых ВСУ. И хоть у Зеленского пока отметают вероятность таких переговоров, дыма без огня, как известно, не бывает. Почему переговорная тема так актуализировалась? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Это еще не подталкивание Киева к переговорам, но – обсуждение их формата и модальности

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего (УИБ) Игорь Тышкевич обращает внимание, что первые сигналы о необходимости переговоров начали поступать полтора-два месяца назад. Сейчас, поясняет он, идет активная проработка данной темы.

"Это еще не подталкивание Киева к переговорам, но – обсуждение их формата и модальности", – отмечает эксперт.

По его словам, предпосылки тут следующие.

1. Фронт стоит на месте достаточно долго. Ни Украина, ни Россия в краткосрочной перспективе не могут получить преимущества

2. РФ шантажирует мир затяжной войной.

3. Существует риск масштабирования конфликта либо появления новых. Мы уже видим кейс Израиля.

Но он далеко не единственный. Есть незавершенный мирный процесс в Ливии, есть взрывоопасная Африка и так далее, подчеркивает Игорь Тышкевич.

"Если судить объективно, Украина во многом сопротивляется российской агрессии и существует как экономически целый организм, благодаря военной и финансовой помощи от западных партнеров. То есть, деньгам, которые западные налогоплательщики платят в бюджеты своих стран. Да, мы аргументируем, что защищаем не только себя, но и всю Европу. Но есть свои аргументы и у наших ключевых партнеров", – отмечает эксперт.

Тем же США, продолжает он, выгодно ослабление РФ, но не ее распад. А геополитическое ослабление России уже происходит.

"Однако Штатам не выгоден процесс получения доминирующего контроля над РФ со стороны Китая. А этот процесс тоже идет, – поясняет Игорь Тышкевич. – Самому Китаю также выгодно ослабление России. Но, снова таки, лишь для того, чтобы та стала зависимой от него. Итак, ослабленная Россия выгодна и США, и КНР. При этом, Китай может подождать (примерно до лета 2024 года), для Штатов же желательно выйти на какой-то формат переговоров между Киевом и Москвой чуть раньше".

На ситуацию накладываются внутриполитические споры в США, которые среди прочего уже привели к уменьшению объемов поддержки Украины, обращает внимание собеседник "Комментариев". Есть попытка компенсировать это временным увеличением помощи со стороны европейских стран. Но тут также не всё так гладко.

Так что, констатирует он, переговорная тема прощупывается. Пока – в формате анализа, сопоставления плюсов и минусов. Давая понять, что якобы есть смысл вступить в переговорный процесс до того момента, как внешнеполитическая конъюнктура измениться не в украинскую сторону.

"Плюс (и тут, увы, недоработка нашей стороны) – мы не пытаемся играть на интересах наших западных партнеров. Мы говорим о ценностях (и это правильно), но – не о тактических и стратегических интересах. О том, что будет после войны. Каким будет наше место. Какие выгоды это принесет партнерам. Мы продвигаем тезис, что хотим вступить в ЕС и НАТО. Это прекрасно. Но критики такого подхода задаются логичным вопросом – сколько это будет стоить Западу? И внятного ответа на этот вопрос (в чём выгода ЕС и НАТО) мы не даем", – отмечает эксперт.

На этом фоне, развивает он мысль, РФ активизирует, в том числе, свою информационную кампанию, свою мягкую силу, которая была несколько дезорганизована сразу после начала широкомасштабной агрессии против Украины.

"Россияне заметно живее начали играть в информационном поле. И это не прямой подкуп политиков или чиновников, а именно влияние на информационную повестку, которая через некоторое время, естественно, оказывает влияние на получателя информации – на избирателя. А тот, в свою очередь, влияет на тех, кого избрал или избирает. На власть той или иной страны", – рассказывает представитель УИБ.

Исходя из этого, вполне логично, считает он, что разговоры о прекращении войны, о заморозке, приостановке – идут всё громче.

"Я сомневаюсь, что речь идет о принуждении к этому здесь и сейчас. Скорее работает та же логика, которая была во время предыдущей волны анализа (стоит ли подталкивать Киев и Москву к замирению), наблюдаемой прошлой зимой. Тогда ожидали, в том числе, сможет ли Украина продемонстрировать способность достичь успеха военным путем в рамках весенне-летнего наступления, – напоминает Игорь Тышкевич. – На данный момент, судя по всему, будут ожидания на конец зимы. С одной стороны – что сможет продемонстрировать Украина при теперешнем уровне поддержки со стороны Запада. С другой – насколько успешна будет РФ как на фронте, так и в попытках уничтожить украинскую инфраструктуру".

От этих двух составляющих во многом будет зависеть интенсивность, с которой нас станут подталкивать к началу переговорного процесса, прогнозирует эксперт.

Тема переговоров будет педалироваться с каждым днем всё сильнее

Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк поделился таким мнением:

наша позиция неизменна. Любая уступка РФ – это побуждение Кремля на дальнейшую и более жестокую эскалацию". "Относительно вероятных переговоров

Однако, подчеркивает эксперт, тема переговоров будет педалироваться с каждым днем всё сильнее.

"Ее и так набрасывают постоянно. А тут ведь еще и играет роль, что 2024 год – это год выборов. В России это правда не выборы, а по факту "плебисцит", но в США будут выборы президента. Также пройдут выборы в 27 государствах стран ЕС в Европарламент. Очевидно, что эти процессы оказывают влияние на нашу поддержку, что также отражают контексты "миротворческих" политических заявлений", – заключает Александр Антонюк.

Запад хочет увидеть реальную реакцию Путина на то, что происходит

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко предполагает, что Западный мир, похоже, хотел бы увидеть реальную реакцию Путина на то, что происходит. Не для внутреннего потребителя, а для всего мира. Публично.

"И потому, возможно, поднимается тема переговоров. Путина хотят увидеть в реальном времени, с реальной реакцией на вопросы, которые ему в РФ не задают, по поводу войны и мира. Не исключено, что с этой целью Украину подталкивают к переговорам со страной-агрессором. Да, мы понимаем, что Россия постоянно врет, что никаким соглашениям с ней нельзя верить. Но это понимают не все. А так, поймав ее на очередном вранье (а она явно сорвет любые договоренности, какие могут быть подписаны, к примеру, о прекращении огня), есть шанс привлечь больше стран на сторону Украины", – поясняет эксперт.

Рано или поздно все войны заканчиваются за столом переговоров, напоминает он. Появлением некого документа. И, когда после этого что-то пойдет не так (а в случае с РФ именно так и будет), отмечает Сергей Дойко, уже не только Западный, но и весь мир задастся вопросом – а о чем можно договариваться с такой Россией? И будет уже серьезный аргумент для давления на нее всем миром.

"Есть и другой фактор, говорящий о необходимости переговоров, – подчеркивает эксперт. – Адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик рассказывал мне, что в Штатах всё чаще поднимает вопрос – когда, как и какой ценой Украина может деоккупировать все свои территории? Включая Крым, левобережье Херсонщины, включая временно оккупированные части Донбасса и Запорожской области, где россияне возвели мощнейшие укрепления. Особенно на фоне того, что война явно перешла в позиционную, а РФ увеличивает производство вооружений и боеприпасов, отводя на войну огромную часть бюджета. Похоже, заморозка войны становится, по мнению Запада, наиболее выгодным на данный момент вариантом именно для Украины. Россия продолжит оставаться под санкциями, наши партнеры сумеют увеличить производство вооружений. Сама Украина несколько выдохнет. А потом пойдут переговоры. При участии ведущих стран мира. Под их гарантии. Чтобы, когда РФ нарушит соглашения (а она точно нарушит), она отгребала уже от всех".

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