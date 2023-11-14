Больше ни одного патрона: Словакия рассказала, как теперь будет помогать Украине

Как и было ранее заявлено правительством, Словакия прекращает оказание Украине военной помощи из собственных запасов. Однако Братислава не отказывается от поддержки Украины иным способом. Так Киев продолжит получить товары иных групп и категорий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Словакии.

Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Глава словацкого оборонного ведомства Роберт Калиняк в ходе переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе рассказал об новшествах Братиславы в вопросе помощи для Украины, которая отражает широкомасштабную российскую агрессию.

Несмотря на то, что практически все страны НАТО готовы и дальше продолжать поставки военной техники и вооружения в Украину, официальные власти Словакии подтвердили намерение о прекращении военной помощи Украине. Роберт Калиняк проинформировал об этом Йенса Столтенберга.

При этом в министерстве заявляют, что несмотря на это Словакия предлагает для украинской стороны "достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи".

"Иностранные партнеры полностью уважают решение нового правительства", — добавили в Минобороны Словакии.

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