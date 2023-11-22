В ЕС объяснили, почему не могут давать Украине больше оружия

В Евросоюзе заявили, что способность их оборонной промышленности очень велика и быстро достигнет миллиона боеприпасов для артиллерии за год. Однако государства ЕС не имеют возможности отправлять нашей стране большие объемы оружия, ведь 40% боеприпасов реализуют за пределами Европы.

Военная поддержка ЕС (фото из открытых источников)

Эту информацию обнародовал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает DW . Чиновник заявил об этом, когда проходила сессия вопросов и ответов Европарламента по поводу обязательств Евросоюза отправить Украине миллион снарядов до марта 2024 года. Бретон сказал, что к концу 2024 года их количество будет достигать 1,3 – 1,4 миллиона снарядов.

Еврокомиссар сообщил, что сам побывал на предприятиях производства снарядов в 15 странах ЕС. Главная проблема здесь, что почти 40% производимых боеприпасов отправляют в третьи страны.

Он отметил, что Евросоюз должен поставить Украину в приоритет экспорта боеприпасов. Но в Совете ЕС отвергают его предложения.

Еврокомиссар еще сообщил, что в Евросоюзе теперь ускоряют производство вооружения и европейские государства могут отправлять в Украину большее вооружение, но представители политического руководства не проявляют такой воли.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Пентагона предупредил солдат в Польше . Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с американскими солдатами в Польше заявил, что они могут оказаться на линии фронта, если Россия захватит Украину.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита на одну из военных баз в Польше предупредил американских солдат, что агрессия России может расшириться и на другие страны. Таким образом, солдаты США должны будут присоединиться к войне. Американский генерал объяснил, что этого нельзя избежать, если Украина с помощью США и других союзников остановит российские войска.

