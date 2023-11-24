У Зеленского ответили на предложение Путина о мирных переговорах

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина на саммите G20 о том, что Москва якобы готова к мирным переговорам, но Украина отказывается. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Подоляк озвучил в интервью "24 каналу".

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Мне вообще это странно: "мы (Ред. – русские) готовы к мирным переговорам". То есть ты заходишь с войной умышленно убивать людей, чтобы говорить с ними о мире? Ну, это же конкретная шизофрения, называем вещи своими именами. Но Путин всегда так себя вел — говорил абсурдные вещи. Просто сегодня это рельефно видно", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП также отметил, что выступление Путина четко демонстрирует, что "этот человек не является адекватным, реалистичным, абсолютно не имеет даже базового уровня знаний, на который можно опираться, проводить какой-то анализ".

Подоляк добавил, в Кремле считали, что, когда они очень быстро захватят Украину, то смогут прирезать самых патриотично настроенных граждан другой страны. То есть отфильтруют их, в концлагерях потом уничтожат и тому подобное, и об этом мало кто будет знать, потому что всю историю будет модерировать Советский Союз 2.0.

"Я просто хочу, чтобы мы это все понимали и фиксировали. Поэтому, имея это все в подсознании, Путин хочет сказать якобы они "всегда были за мир" – убивают людей, потому что за мир, хотят уничтожить Украину, потому что за мир и так далее", – отметил Михаил Подоляк.

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