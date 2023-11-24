logo

BTC/USD

37677.29

ETH/USD

2103.84

LTC/USD

70.17

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского ответили на предложение Путина о мирных переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского ответили на предложение Путина о мирных переговорах

Михаил Подоляк заявил, что содержание заявления российского президента демонстрирует то, что он неадекватен

сегодня, 14:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина на саммите G20 о том, что Москва якобы готова к мирным переговорам, но Украина отказывается. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Подоляк озвучил в интервью "24 каналу".

У Зеленского ответили на предложение Путина о мирных переговорах

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Мне вообще это странно: "мы (Ред. – русские) готовы к мирным переговорам". То есть ты заходишь с войной умышленно убивать людей, чтобы говорить с ними о мире? Ну, это же конкретная шизофрения, называем вещи своими именами. Но Путин всегда так себя вел — говорил абсурдные вещи. Просто сегодня это рельефно видно", — заявил Подоляк.


Советник главы ОП также отметил, что выступление Путина четко демонстрирует, что "этот человек не является адекватным, реалистичным, абсолютно не имеет даже базового уровня знаний, на который можно опираться, проводить какой-то анализ".

Подоляк добавил, в Кремле считали, что, когда они очень быстро захватят Украину, то смогут прирезать самых патриотично настроенных граждан другой страны. То есть отфильтруют их, в концлагерях потом уничтожат и тому подобное, и об этом мало кто будет знать, потому что всю историю будет модерировать Советский Союз 2.0. 

"Я просто хочу, чтобы мы это все понимали и фиксировали. Поэтому, имея это все в подсознании, Путин хочет сказать якобы они "всегда были за мир" – убивают людей, потому что за мир, хотят уничтожить Украину, потому что за мир и так далее", – отметил Михаил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД Литвы сделали тревожное заявление: Украину могут заставить пойти на переговоры с РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/vibori-yevropi-do-vladi-prihodyat-ultrapravi-chomu-putina-poklikali_n2438556#%D0%A9%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!