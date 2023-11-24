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Арахамия объяснил, почему Россия ждет согласия от Украины начать переговоры

Глава фракции "Слуга народа" считает, что Москва очень хочет, что Запад прекратил поставки вооружений Киеву

сегодня, 15:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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То, что из Москвы систематически звучат призывы начать мирные переговоры с Украиной – это отчасти блеф. На самом деле Кремль действительно очень сильно хочет поскорее услышать новость о том, что Киев согласился начать мирные переговоры с Москвой без предварительных условий о выводе российских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук

Арахамия объяснил, почему Россия ждет согласия от Украины начать переговоры

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

"Россия сразу сядет за стол переговоров. Как только мы их позовем, на следующий день они составят делегацию и будут ждать. Они четко понимают, что как только появится новость, что Украина села за стол переговоров, все поставки, которые и так задерживаются, будут еще больше задерживаться уже из-за политических обстоятельств. Они мечтают о таком сценарии. Потому что это для них выгоднее, чем для нас", — отметил Арахамия.


Также политик вспомнил, как проходили переговоры с российской делегацией в начале полномасштабного вторжения. Тогда, по словам Арахамии, на переговорах между Украиной и Россией в делегации страны-агрессора были специальные люди, которые писали психологические портреты каждого из участников украинской стороны. Россияне очень мощно готовились к переговорам. С украинской стороны было 7 человек, а с российской стороны приехало 30 или 40 человек на кортежах.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД Литвы сделали тревожное заявление: Украину могут заставить пойти на переговоры с РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина на саммите G20 о том, что Москва якобы готова к мирным переговорам, но Украина отказывается.




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