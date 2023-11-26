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Новая тактика России относительно дронов: в Воздушных силах рассказали о возможных угрозах

Юрий Игнат объяснил, что россияне красят своих беспилотников в черный цвет. Цель новой тактики России - усложнить работу украинской системы ПВО.

сегодня, 10:42
Автор:
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Slava Kot
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Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о новой тактике россиян, которые начали красить беспилотники в черный цвет, чтобы украинским военным было труднее обнаружить их в небе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Игната в эфире телемарафона.

Новая тактика России относительно дронов: в Воздушных силах рассказали о возможных угрозах

Российские беспилотники. Фото из открытых источников

Юрий Игнат прокомментировал ситуацию с новыми атаками российских дронов по территории Украины. По его словам, россияне постоянно работают над усовершенствованием БПЛА. Например, ранее Россия использовала специальные материалы со светоотражающей поверхностью, однако теперь они изменили тактику.


Россия начала использовать беспилотники с материалом, поглощающим радиолокационный сигнал, а также окрашиваюет дроны в черный цвет.

"Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон, являющийся поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет – понятно, почему", — Юрий Игнат.

Спикер командования ВС объясняет, что такие характеристики российских беспилотников будут усложнять работу украинской системы ПВО, ведь огневым группам будет сложнее выявить враждебные цели. Несмотря на это, Игнат подчеркнул, что украинская противовоздушная система продолжает успешно работать и в ночь на 25 ноября смогла уничтожить 74 из 75 российских дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный эксперт назвал единственную страну, которая может предоставить Украине военную помощь.

Также "Комментарии" писали об украинском военном, который рассказал об опасной тактике отступления россиян. Российские силы уходят со своих позиций, ждут украинских военных, а затем накрывают их артиллерийским огнем.



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