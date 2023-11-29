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Политическая грызня только вредит: The Economist выдал новую резонансную статью об Украине

The Economist написал о политических разногласиях в Киеве и падении рейтинга Зеленского

сегодня, 10:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", издание "The Economist" опубликовало новый материал, в котором говорится, что параллельно с мрачной реальностью окопной войны становится все более напряженным "политическое поле битвы" в Киеве, президент Владимир Зеленский видит конкурента в главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, а политическая грызня вредит Украине.

Политическая грызня только вредит: The Economist выдал новую резонансную статью об Украине

Зеленский и Залужный. Фото из открытых источников

"Когда Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года, конкурентная политика впала в спячку. Она вернулась, когда экзистенциальная угроза для Украины уменьшилась в конце того же года.  Оппозиционный народный депутат Ярослав Железняк говорит, что все еще существует "широкое согласие" по фундаментальным вопросам национальной безопасности. Но один из известных депутатов в собственной партии президента говорит, что толкотня уже сделала Украину "нестабильной", – говорится в материале "The Economist". 


Авторы материала отмечают, что ошибки делаются "со всех сторон", а попытки президента "централизовать процесс принятия решений" и "подавить инакомыслие" имеют противоположный эффект".

По данным британского издания, трещины появились не только на политических линиях, но и между военным и политическим руководством.

"Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным считаются ужасными", – пишет СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — народный депутат (фракция "Слуга народа"), зампредседателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая призвала к отставке главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Якобы за то, что он не предоставил план замысла действий ВСУ на 2024 год. Действия Безуглой вызвали массу критики в соцсетях, в том числе со стороны военных. О чем говорят заявления Безуглой? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.economist.com/europe/2023/11/28/russia-is-poised-to-take-advantage-of-political-splits-in-ukraine
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