Политическая грызня только вредит: The Economist выдал новую резонансную статью об Украине

Как передает портал "Комментарии", издание "The Economist" опубликовало новый материал, в котором говорится, что параллельно с мрачной реальностью окопной войны становится все более напряженным "политическое поле битвы" в Киеве, президент Владимир Зеленский видит конкурента в главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, а политическая грызня вредит Украине.

Зеленский и Залужный. Фото из открытых источников

"Когда Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года, конкурентная политика впала в спячку. Она вернулась, когда экзистенциальная угроза для Украины уменьшилась в конце того же года. Оппозиционный народный депутат Ярослав Железняк говорит, что все еще существует "широкое согласие" по фундаментальным вопросам национальной безопасности. Но один из известных депутатов в собственной партии президента говорит, что толкотня уже сделала Украину "нестабильной", – говорится в материале "The Economist".

Авторы материала отмечают, что ошибки делаются "со всех сторон", а попытки президента "централизовать процесс принятия решений" и "подавить инакомыслие" имеют противоположный эффект".

По данным британского издания, трещины появились не только на политических линиях, но и между военным и политическим руководством.

"Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным считаются ужасными", – пишет СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — народный депутат (фракция "Слуга народа"), зампредседателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая призвала к отставке главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Якобы за то, что он не предоставил план замысла действий ВСУ на 2024 год. Действия Безуглой вызвали массу критики в соцсетях, в том числе со стороны военных. О чем говорят заявления Безуглой? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



