Безугла снова критикует Залужного: "ни один генерал не наказан"

Народная депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая после скандального заявления о необходимости главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку снова критикует высшее военное руководство.



Марьяна Безугла критикует Валерия Залужного

Марианна Безуглая пишет, что планы для обороны составляет не президент, а военные. Именно они определяют риски, строят оборону и наступление. По словам нардепки в 2021 году, генерал США Марк Милли просил обратить внимание на минирование границ, однако Залужный спорил о ситуации и некоторое время не общался с американскими партнерами.

"Я вспоминаю Залужного на заслушивании в Комитете по согласованию закупок, который заявив всем присутствующим, что дроны не нужны. И у нас было заложено буквально несколько дронов в оборонные закупки, предоставленные в качестве предложения военным руководством", — пишет Марьяна Безуглая в Facebook

Также Безуглая заявила об отсутствии системы оценки эффективности операций ВСУ и возможных наказаний высших военных.

"Ни один генерал не наказан. Речь не о том чтобы не посадить, мы как раз сделали всем военнослужащим законодательно "боевой иммунитет", а о том, что снимают десятки комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен", — пишет народный депутат и добавляет, что "Генералитет, разделенный на внутренние фракции, — это каста. Каста, которая не пускает свежих людей… а военное руководство получило огромное состояние и власть".

Безуглая рассказала, что обращалась к Залужному из-за разных случаев на фронте, однако тот не увольнял генералов за возможные ошибки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марианна Безугла призвала Залужного подать в отставку из-за того, что главнокомандующий ВСУ якобы не может предоставить план на 2024 год.

Также "Комментарии" писали о чем говорит выпад Безуглой в адрес Залужного и к чему может привести ситуация.