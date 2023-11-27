Безугла снова критикует Залужного: "ни один генерал не наказан"

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Slava Kot
Народная депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая после скандального заявления о необходимости главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку снова критикует высшее военное руководство.
Марьяна Безугла критикует Валерия Залужного
Марианна Безуглая пишет, что планы для обороны составляет не президент, а военные. Именно они определяют риски, строят оборону и наступление. По словам нардепки в 2021 году, генерал США Марк Милли просил обратить внимание на минирование границ, однако Залужный спорил о ситуации и некоторое время не общался с американскими партнерами.
Также Безуглая заявила об отсутствии системы оценки эффективности операций ВСУ и возможных наказаний высших военных.
Безуглая рассказала, что обращалась к Залужному из-за разных случаев на фронте, однако тот не увольнял генералов за возможные ошибки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марианна Безугла призвала Залужного подать в отставку из-за того, что главнокомандующий ВСУ якобы не может предоставить план на 2024 год.
Также "Комментарии" писали о чем говорит выпад Безуглой в адрес Залужного и к чему может привести ситуация.
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Так і є. За менше 2 роки Росія пройшла шлях від саперних лопаток та техніки 1960-х до сучасної армії яка здатна перемагати передову західну зброю. Який шлях пройшла Україна окрім розкрадання і поразки? В нас досі військові не стратеги та захисники власної країни, а звичайна каста найманців які чекають що їм все дадуть. Тому і програш.