ВСУ идут вперед и перебрасывают подкрепления: в ISW назвали направление

29 ноября украинские защитники продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области и продвинулись вперед. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, российские оккупанты утверждали, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Крынок (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр) и закрепились в соседнем лесном массиве.

Российские военные блогеры утверждали, что под Крынками продолжаются бои, по этому району наносят мощные удары российская авиация и артиллерия.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.

Российские военные блогеры также распространили информацию, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег и что под Крынками действуют от 300 до 400 украинских бойцов.

Постоянные заявления России о прибытии украинских подкреплений на восточный берег реки Днепр свидетельствуют о том, что российские войска пытаются помешать попыткам Украины снабжать и укрепить свои позиции на восточном берегу Херсонской области.

Кроме этого, военные аналитики заявили об очевидной неспособности России создать сплоченную командную структуру среди сил, которые обороняются на восточном (левом) берегу Херсонской области. Там продолжает ухудшаться моральный дух и боевые возможности России.

Генштаб Украины 29 ноября сообщил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ), которые действуют вблизи Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от р. Днепр), отказываются вести штурм украинских позиций из-за отсутствия оружия, координации артиллерии, разведки и информации о расположении российских минных полей.

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