Экс-глава Генштаба ВСУ объяснил, почему Украине надо переходить в оборону

Ситуация складывается сейчас так, что украинскому фронту необходимо переформатирование. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "BBC" высказал генерал армии, бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

ВСУ. Фото из открытых источников

Генерал отметил, что он не разделяет мнение тех, кто говорит, что якобы война в Украине зашла в тупик. По его словам, на фронте бывают не только победы, но иногда бывают и поражения.

"Считаю, что сегодня насущным вопросом уже является переход к обороне. Стратегически активной обороны, которая бы предусматривала задачи контрударов. А в условиях успеха на отдельных направлениях – контратак на уровне соответствующих подразделений. Нам нужно переформатировать фронт. Нам нужно создать мощный резерв не только количественный, но и качественный. А качественный резерв – это наличие военных организмов: бригада, корпус и все такое", – отметил Муженко.

По его словам, военному командованию нужно подумать над тем, чтобы создать соответствующие оперативные группировки, боевые порядки. Потому что на сегодня мы знаем случаи, когда на отдельных направлениях есть десятки, а то и больше частей и подразделений, которые замыкаются на один орган управления. В такой ситуации просто невозможно осуществлять качественное своевременное управление, реагировать на те риски, которые возникают.

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