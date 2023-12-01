logo

BTC/USD

38597.56

ETH/USD

2092.78

LTC/USD

71.03

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Экс-глава Генштаба ВСУ объяснил, почему Украине надо переходить в оборону
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-глава Генштаба ВСУ объяснил, почему Украине надо переходить в оборону

Виктор Муженко считает, что командованию нужно идти на просчитанный риск.

сегодня, 12:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ситуация складывается сейчас так, что украинскому фронту необходимо переформатирование. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "BBC" высказал генерал армии, бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Экс-глава Генштаба ВСУ объяснил, почему Украине надо переходить в оборону

ВСУ. Фото из открытых источников

Генерал отметил, что он не разделяет мнение тех, кто говорит, что якобы война в Украине зашла в тупик. По его словам, на фронте бывают не только победы, но иногда бывают и поражения.


"Считаю, что сегодня насущным вопросом уже является переход к обороне. Стратегически активной обороны, которая бы предусматривала задачи контрударов. А в условиях успеха на отдельных направлениях – контратак на уровне соответствующих подразделений. Нам нужно переформатировать фронт. Нам нужно создать мощный резерв не только количественный, но и качественный. А качественный резерв – это наличие военных организмов: бригада, корпус и все такое", – отметил Муженко.

По его словам, военному командованию нужно подумать над тем, чтобы создать соответствующие оперативные группировки, боевые порядки. Потому что на сегодня мы знаем случаи, когда на отдельных направлениях есть десятки, а то и больше частей и подразделений, которые замыкаются на один орган управления. В такой ситуации просто невозможно осуществлять качественное своевременное управление, реагировать на те риски, которые возникают.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые объяснения Путина войны против Украины: почему кто-то еще верит в переговоры.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ идут вперед и перебрасывают подкрепления: в ISW назвали направление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cp4pjdv15j4o.amp
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:38

От і теоретичне обґрунтування знайшлось. Всій Україні треба переформатування як нацистській Германії.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!