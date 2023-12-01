Экс-глава Генштаба ВСУ объяснил, почему Украине надо переходить в оборону

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Кравцев Сергей
Ситуация складывается сейчас так, что украинскому фронту необходимо переформатирование. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "BBC" высказал генерал армии, бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
ВСУ. Фото из открытых источников
Генерал отметил, что он не разделяет мнение тех, кто говорит, что якобы война в Украине зашла в тупик. По его словам, на фронте бывают не только победы, но иногда бывают и поражения.
По его словам, военному командованию нужно подумать над тем, чтобы создать соответствующие оперативные группировки, боевые порядки. Потому что на сегодня мы знаем случаи, когда на отдельных направлениях есть десятки, а то и больше частей и подразделений, которые замыкаются на один орган управления. В такой ситуации просто невозможно осуществлять качественное своевременное управление, реагировать на те риски, которые возникают.
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Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ идут вперед и перебрасывают подкрепления: в ISW назвали направление.
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Ігор
сегодня, 12:38
От і теоретичне обґрунтування знайшлось. Всій Україні треба переформатування як нацистській Германії.