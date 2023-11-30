О чем говорят новые объяснения Путина войны против Украины: почему кто-то еще верит в переговоры

Российский диктатор Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора в Кремле, заявил, что война, развязанная РФ против Украины, якобы является битвой за суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер. А идеология Запада, по его словам, базируется на русофобии, расизме и неонацизме. Тем временем появились данные, что россияне завезли на оккупированные территории более 100 тысяч мигрантов из Азии. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что страна-агрессор потеряла в Украине уже более 300 тысяч своих вояк, отметил, что у Путина "высокий порог терпимости по отношению к потерям". Какой вывод можно сделать из последних заявлений и действий Кремля? Почему, видя безумие Путина, некоторые на Западе всё еще считают возможным переговоры с ним? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Заявления Путина о целях войны – традиционно бессмысленны

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Завоз мигрантов на оккупированные территории делается, прежде всего, в качестве рабочей силы. Для восстановления разрушенной самими же оккупантами инфраструктуры, возведения неких военных объектов. Что касается последних заявлений Путина о целях войны – они традиционно бессмысленны. Он уже сотни раз менял цели и задачи т.н. "сво". Теперь это уже оказывается о "суверенитете и справедливости". Еще менее осязаемых для россиян вещах, чем демилитаризация и денацификация, захват Киева или Донбасса. Неужели в РФ после нападения на Украину стало безопаснее? По ней летят украинские ракеты и дроны. Финляндия вступила в НАТО. Сам Альянс консолидировался, начал более мощно вооружаться. Логики в путинских заявлениях нет. Просматривается разве что попытка оправдаться за агрессию".

Что касается заявления Столтенберга о "высокой терпимости" Путина к потерям – это абсолютная правда, считает эксперт. Кремль, акцентирует она, никогда не волновали человеческие потери. Тем более, что в последнее время в топку войны бросаются уголовные элементы, нивелируя риски протестов, возможных при массовой мобилизации обычных граждан.

"То, что некоторые политики или лидеры мнений на Западе всё еще считают возможным переговоры с Путиным (таких, кстати, становится всё меньше) объясняется тем, что это либо купленные Кремлем люди, либо просто полезные идиоты. Пытки, убийства, изнасилования, похищение детей, ордер на арест военного преступника Путина от Международного уголовного суда сделали его нерукопожимаемым в подавляющем большинстве государств", – поясняет Татьяна Попова.

Она напоминает, что в РФ уже происходят протесты жен мобилизованных. Был пригожинский поход на Москву. То и дело происходят некие диверсии при участии представителей наших спецслужб и местных противников режима. Так что стабильной ситуации в РФ точно не будет, прогнозирует эксперт.

До этого будет позиционная борьба без стратегических прорывов". "Не будет, увы, в обозримом будущем и изменений на фронте в позитивную для нас сторону, – считает она. – Как минимум, пока мы не получим новые технологии, те же F-16

Нужно переломить негативный для нас тренд, вернув единство Запада в поддержке

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен, что путинские заявления в стиле "россияне, белорусы и украинцы – один народ", "война у нас – освободительная" направлены на внутреннего потребителя.

"Попытка как-то пояснить продолжение войны, оправдать все потери, с которыми столкнулась РФ в результате открытой агрессии против Украины. Показать, что жертвы могут быть еще больше, но бояться этого не надо, потому что "мы ведем национально-освободительную войну". Всё – с ног на голову. Но технологически – известный прием. Как и пропагандистски. Внешняя аудитория этот бред не воспримет, а на внутреннюю, так или иначе, это работает", – поясняет политолог.

Что касается периодических заявлений отдельных представителей Запада (и не только) о готовности говорить с Путиным, о необходимости Киеву договариваться с Москвой, тут, по словам Виталия Балы, следует понимать следующее:

фактически поддержанного Кремлем, тоже считал Путина другом. Приезжал в Москву, носил георгиевскую ленту и так далее. Турция продолжает активно торговать с РФ. Нам следует четко понимать, что каждый политик в странах, которые нам помогают, обращает внимание на точку зрения своих граждан. А учитывая, что из-за российско-украинской войны и реакции на нее Запада, ситуация в той же Европе точно не улучшается (недаром неровно дышащие к Москве венгерские власти так много говорят о вреде санкций для самих европейцев ), население этих стран начинает "уставать". Тем более, что эту тему активно качает Россия, имеющая мощные информационные и прочие ресурсы". "Ряд стран (та же Венгрия) продолжают сотрудничать с РФ. И по политическим, и по экономическим (в том числе энергетическим) соображениям. Израильский премьер Нетаньяху до октябрьского нападения ХАМАС

К сожалению, продолжает эксперт, добавляет аргументов в копилку тех, кто ратует за скорейшие переговоры Киева с Москвой, пусть даже в ущерб Украине, масса скандалов, которые происходит в последнее время в нашей стране. От бесконечной череды коррупционных – до теперь, как пишут даже западные СМИ, касательно якобы раскола между высшим военным и политическим руководством.

затем – в Нидерландах В Польше политические перемены, возможно, будут как раз таки нам больше на руку но поддержка Украины со стороны обычных граждан там падает Чтоб переломить негативный для нас тренд, вернув Запад к ситуации, когда тот сразу после начала широкомасштабной российской агрессии был готов нам мощно помогать, следует быть более дипломатичными и нашей власти, и нашим беженцам, – уверен Виталий Бала. – А нашей дипломатии и информационным площадкам – более активными". "Как следствие – оппоненты правительств, которые нам помогают, начинают во время очередных выборов дорываться до власти. Имеем неприятные для нас результаты выборов в Словакии

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