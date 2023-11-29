Уже больше 100 тысяч человек: кем россияне продолжают заселять оккупированные территории

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Кравцев Сергей
Путинский режим массово заселяет мигрантами из Азии временно оккупированные территории Украины. Большинство из них впоследствии приобщаются к криминальным группировкам для террора украинского населения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
Мигранты из Азии в Украине. Фото: из открытых источников
Таким образом, в рамках политики замены коренного населения, россияне завозят на оккупированные украинские земли мигрантов из Центральной Азии.
В ЦНС отмечают, что столь массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок.
Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях, пытаясь искоренить все, что связано с Украиной.
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