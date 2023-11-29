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Уже больше 100 тысяч человек: кем россияне продолжают заселять оккупированные территории

По информации ЦНС, россияне завезли на оккупированные территории более 100 тысяч мигрантов из Азии

сегодня, 16:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Путинский режим массово заселяет мигрантами из Азии временно оккупированные территории Украины. Большинство из них впоследствии приобщаются к криминальным группировкам для террора украинского населения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Уже больше 100 тысяч человек: кем россияне продолжают заселять оккупированные территории

Мигранты из Азии в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях", — отмечают в ЦНС.


Таким образом, в рамках политики замены коренного населения, россияне завозят на оккупированные украинские земли мигрантов из Центральной Азии.                                                    

"Их общее количество уже превысило 100 тысяч человек. Большинство из них работают на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства", — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что столь массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок.

"С помощью организованных преступных группировок россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона", — подытожили в сообщении.

Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях, пытаясь искоренить все, что связано с Украиной.

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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kilkist-migrantiv-z-aziyi-na-tot-perevyshhyla-100-tys/
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