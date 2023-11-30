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В ВСУ объяснили слова Столтенберга о F-16, которые не обеспечат прорыв Украине в войне

Украинские защитники рассчитывают, что будут иметь технику, которая будет на уровне конкурировать с российскими самолетами

сегодня, 11:00
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Кравцев Сергей
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что самолеты F-16 повлияют на ситуацию на поле боя, но кардинально не изменят ее. В то же время украинские военные уточняют, что все зависит от модели истребителя и вооружения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ВСУ объяснили слова Столтенберга о F-16, которые не обеспечат прорыв Украине в войне

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Нужно понимать, что именно сказал генсек. Самолеты действительно должны работать в единой системе противовоздушной обороны. Должны работать в едином механизме Сил обороны, использоваться так, как это нужно. Если говорить о самолетах каких-то старых моделей, старых серий то, конечно, кардинально не изменят (Ред. – ситуацию). Но ведь мы рассчитываем, что будем иметь технику, которая будет на уровне конкурировать с российскими самолетами и сможет оттеснить российскую авиацию подальше", — отметил спикер.


Игнат добавил, что Украина нуждается в более новых моделях F-16. Спикер не назвал необходимое количество самолетов, которое сможет изменить ситуацию на поле боя. Но он добавил, что атаки осуществляются небольшими группами, потому что "это не Вторая мировая война, чтобы количеством воевать".

По словам спикера, самолеты – это только платформа. У них есть вооружения, ракеты и бомбы, которые применяются. Поэтому нам нужны современные самолеты. Современные платформы, способные обеспечить именно результат. F-16 есть разные, есть разные модернизации. Есть блок 10-й, 15-й, 20-й, 30-й и вплоть до 70. Блок 70/72 — это последняя модернизация F-16. Она чрезвычайно мощна и, конечно, хочется ее. Будем смотреть, что партнеры будут нам предоставлять. Самолет F-16 может проходить эти этапы модернизации, есть мощности на заводах и в Европе, и в США, которые могут обеспечить эту модернизацию.

Юрий Игнат подчеркнул, Украина рассчитывает полностью заменить парк летательных аппаратов на F-16 или другой западный самолет. Но все будет происходить постепенно. Поэтому сейчас нужно говорить о вооружениях, в частности, мощных радарах, которые могут изменить ситуацию на поле боя. 

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