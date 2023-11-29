Столтенберг сделал заявление о больших потерях россиян в войне: остановит ли это Путина

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Кравцев Сергей
Российско-украинская война продолжается. Штурмы россиян не проходит бесследно. Именно поэтому число убитых и раненых российских захватчиков в Украине уже превысило отметку в 300 000 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Глава Альянса также отметил, что Россия понесла значительные потери в виде сотен самолетов и тысяч танков.
В то же время Столтенберг предостерег от слишком больших надежд на скорое завершение войны в Украине из-за российских потерь, отметив, что у Путина "высокий порог терпимости по отношению к потерям".
При этом, по его словам, война в Украине сделала Россию слабее как в военном, так и в политическом плане.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Йенс Столтенберг назвал лучший способ мирного решения войны в Украине.
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