Столтенберг сделал заявление о больших потерях россиян в войне: остановит ли это Путина

Российско-украинская война продолжается. Штурмы россиян не проходит бесследно. Именно поэтому число убитых и раненых российских захватчиков в Украине уже превысило отметку в 300 000 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Глава Альянса также отметил, что Россия понесла значительные потери в виде сотен самолетов и тысяч танков.

В то же время Столтенберг предостерег от слишком больших надежд на скорое завершение войны в Украине из-за российских потерь, отметив, что у Путина "высокий порог терпимости по отношению к потерям".

"Российская экономика переведена на военные рельсы. У Путина высокая терпимость к потерям, а цели России в Украине не изменились. Россия накопила большое количество ракет перед зимой. Мы видим новые попытки нанести удары по украинской энергосистеме и инфраструктуре. Россия попытается оставить Украину в темноте и холоде", – высказался Столтенберг.

При этом, по его словам, война в Украине сделала Россию слабее как в военном, так и в политическом плане.

"Россия становится более зависимой от Китая. Она сдает свое будущее в залог Пекину. В военном смысле Россия потеряла значительную часть своего обычного оружия", — подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

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