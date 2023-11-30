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Украина построит новые линии обороны: где именно

Верховный главнокомандующий провел совещание в Запорожье

сегодня, 22:08
Автор:
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Константин Куликов
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Президент Украины Владимир Зеленский провел два совещания в Запорожье, одно из которых было посвящено укреплению фортификаций "по всем основным направлениям". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост Зеленского в телеграмме.

Украина построит новые линии обороны: где именно

Бетонные фортификации. Архивное фото

По словам главы государства, тема совещания о фортификации "фактически общегосударственная". Она охватывает все направления обороны, но "прежде всего Авдеевское, Марьинское и другие направления в Донбассе". Также Зеленский заявил о необходимости укрепления укреплений в Харьковской (Купянское направление), Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской области, на Волыни и Херсонщине.


– Обсудили привлечение ресурсов, мотивацию, в частности, и частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов, – отметил Зеленский о построении фортификаций.

В совещании приняли участие генералы Тарнавский, Москалев, Литвинов и Павлюк.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке журнала The Economist заявил о переходе войны в Украине с маневренной к позиционной, которая, по мнению генерала, выгодна России и невыгодна для Украины. По мнению Залужного, чтобы выйти из ловушки позиционной войны Украине нужны поставки западных самолетов, средств РЭБ и других наступательных видов вооружения.

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