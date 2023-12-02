Что происходит с мобилизацией в Украине и РФ: какие решения придется принимать

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что сфера мобилизации/демобилизации нуждается в изменениях, а потому ждет от военного руководства комплексных решений этого вопроса. Тем временем путинский режим увеличил численность российской армии на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч. О чем говорят планы и решения властей Украины и рф касательно своих вооруженных сил? Какие важные шаги следует предпринять нашему высшему военно-политическому руководству, чтоб сделать отражение российской агрессии более эффективным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Зеленский не спешит с решением о новой волне мобилизации

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что и у нас, и у врага вопрос пополнения армии стоит крайне остро. Но при внешней схожести суть совершенно разная.

И хотя это шоу с заранее известным результатом, там к псевдовыборам относятся очень серьезно, копируя в этом Союз. Поэтому хотят, чтобы все было предельно гладко, и успокаивают общество, что мобилизации не будет, а набирать будут только контрактников", – поясняет эксперт. "В россии готовятся к выборам путина

При этом, продолжает он, Кремль в любой момент может поменять свое решение, никого не извещая – как по численности армии, так и по составу.

"Кроме этого, в Кремле уже поняли, что, если ухудшать экономическую ситуацию в глубинке, то люди просто вынуждены будут записываться в армию, так как других источников заработка просто нет. Получается, россияне идут убивать и умирать в попытке выжить – точно, как животные", – акцентирует Александр Кочетков.

Украине же без очередной волны мобилизации просто не выстоять, уверен он.

"Речь даже не про наступательные действия, а про успешную оборону, – отмечает аналитик. – Но президент Зеленский с решением не спешит. Потому что на фоне нашего неуспешного наступления расширение мобилизации будет встречено украинским обществом весьма негативно. Украинской власти хочется проводить непопулярные решения так, чтобы появлялась надежда на успех на фронте. Но пока ситуация неопределенная – как у нас, так и у наших главных союзников".

Нужно действовать, как прописано в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков уверен, что, прежде всего, нам следует выполнять закон о мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Там четко прописано – что надо делать, кто и за что отвечает. Подготовка к мобилизации – ответственность Кабмина, областных и городских администраций. А дело вооруженных сил, когда люди пришли в военкоматы (ТЦК) – проведение соответствующей подготовки. Так что президент должен ставить соответствующие задачи правительству, главам ОГА. Скорее всего, СНБО следует обобщить все предложения – и предоставить президенту документ (с обоснованием нужд ВСУ – какой нужен ресурс – и человеческий, и в смысле обмундирования-кормления-размещения, выплаты денежного довольствия, боевой подготовке; какие специальности необходимы, какие вузы следует максимально загружать) на согласование. Сейчас точно следует увеличивать средства и на боеподогтовку, и на денежное довольствие. Далее следует проводить необходимые изменения через ВР. Тот же Комитет по обороне и безопасности согласовывает документ – и подает в бюджетный комитет", – рассказывает Олег Стариков.

Что касается российского мобилизационного "движа", то это, по мнению эксперта, в очередной раз подтверждает, что военная машина страны-агрессора набирает обороты.

Такое вливание еще более милитаризирует РФ. И это направлено, в том числе, на устрашение стран НАТО на европейском театре военных действий", – констатирует Олег Стариков. "Путин уже подписал указ, согласно которому треть бюджета уходит на военные нужды

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