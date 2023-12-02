У Байдена отреагировали на решение Путина увеличить армию

Решение российского диктатора Владимира Путина увеличить численность российской армии в Белом доме назвали "разбрасыванием человеческого мяса". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время онлайн-брифинга сделал координатор Совета по вопросам нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Здесь нет сомнений, что он (Ред. – Путин) буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше", – отметил Кирби.

По информации Белого дома, ВСУ превосходят россиян по качеству войск, качеству руководства, командования и управления, а также вооружений, которые Соединенные Штаты и многие страны предоставили Украине. Поскольку Путин не может сравниться с таким качеством, его ответ на это заключается в том, что он просто пытается достичь своих целей количеством тел, как это происходило под Бахмутом.

"Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться. Поэтому наша настоятельная рекомендация Путину заключалась бы в том, чтобы он отказался от этого, и вообще выйти из Украины", — отметил Кирби.

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Также издание "Комментарии" сообщало — генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что страна-агрессор потеряла в Украине уже более 300 тысяч своих вояк, отметил, что у Путина "высокий порог терпимости по отношению к потерям". Какой вывод можно сделать из последних заявлений и действий Кремля? Почему, видя безумие Путина, некоторые на Западе всё еще считают возможным переговоры с ним? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



