Путин выглядит способным победить: The Economist выдал резонансный материале о войне

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", издание The Economist выдало материал о шансах Путина на победу в войне, отметив, что Запад не имеет стратегического видения и делает недостаточно, чтобы остановить российского диктатора.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Издание пишет, что причина того, что победа Путина в войне возможна, состоит в том, что сейчас ни одна из сторон не в состоянии выгнать другую из контролируемых территорий. Контрнаступление Украины остановилось. В боях за Авдеевку Россия теряет более 900 человек ежедневно, и такая "война обороны" может занять много лет.
Журналисты отмечают, превосходство России объясняет ее иностранная поддержка, ведь она получает беспилотники из Ирана и снаряды из Северной Кореи; Турция и Казахстан стали каналами для товаров, питающих российскую военную машину. Также потерпела неудачу западная схема ограничения российских нефтяных доходов.
Внутри России, как пишет The Economist, люди привыкли к войне, так называемая элита усилила контроль над экономикой, а Путин может позволить себе выплачивать пожизненную зарплату семьям воюющих и погибающих.
СМИ подчеркивает, лучшим способом сдержать Путина является демонстрация Европой своей решительности и предоставление противовоздушной обороны Украине и ракетам большой дальности для ударов по российским путям снабжения. В противном случае, по мнению журналистов, Путин впервые от 24 февраля 2022 года выглядит способным победить, а его наибольшим преимуществом является отсутствие у Европы стратегического видения.
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