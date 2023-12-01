Путин выглядит способным победить: The Economist выдал резонансный материале о войне

Как передает портал "Комментарии", издание The Economist выдало материал о шансах Путина на победу в войне, отметив, что Запад не имеет стратегического видения и делает недостаточно, чтобы остановить российского диктатора.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание пишет, что причина того, что победа Путина в войне возможна, состоит в том, что сейчас ни одна из сторон не в состоянии выгнать другую из контролируемых территорий. Контрнаступление Украины остановилось. В боях за Авдеевку Россия теряет более 900 человек ежедневно, и такая "война обороны" может занять много лет.

"Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы разочаровать Путина. Если бы он принял решение, то мог бы развернуть промышленные и финансовые ресурсы, которые омрачают российские. Однако фатализм, самодовольство и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе. Как ради себя, так и ради Украины, Запад должен срочно избавиться от летаргии", – говорится в материале.

Журналисты отмечают, превосходство России объясняет ее иностранная поддержка, ведь она получает беспилотники из Ирана и снаряды из Северной Кореи; Турция и Казахстан стали каналами для товаров, питающих российскую военную машину. Также потерпела неудачу западная схема ограничения российских нефтяных доходов.

Внутри России, как пишет The Economist, люди привыкли к войне, так называемая элита усилила контроль над экономикой, а Путин может позволить себе выплачивать пожизненную зарплату семьям воюющих и погибающих.

"Учитывая все это, неудивительно, что настроение в Киеве становится мрачнее. Политика вернулась, люди борются за влияние. Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий Валерий Залужный – поссорились. Внутренние опросы показывают, что коррупционные скандалы и беспокойство по поводу будущего Украины подорвали авторитет господина Зеленского среди избирателей", – пишет The Economist.

СМИ подчеркивает, лучшим способом сдержать Путина является демонстрация Европой своей решительности и предоставление противовоздушной обороны Украине и ракетам большой дальности для ударов по российским путям снабжения. В противном случае, по мнению журналистов, Путин впервые от 24 февраля 2022 года выглядит способным победить, а его наибольшим преимуществом является отсутствие у Европы стратегического видения.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые объяснения Путина войны против Украины: почему кто-то еще верит в переговоры.



