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У РФ есть продвижение в Донецкой области: в США обновили данные

В сети появилось подтверждение, что оккупанты захватили украинские окопы, перед которыми была линия фронта

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска имеют продвижение в районе Авдеевки и ведут наступление в районе Старомайорского Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают американские аналитики в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

У РФ есть продвижение в Донецкой области: в США обновили данные

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что так называемые российские "венкоры" утверждали, что оккупанты продвинулись на запад от железнодорожного полотна возле Степного (3 км северо-западнее Авдеевки) и вблизи Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки). 


29 и 30 ноября россияне также утверждали, что их войска продвинулись к северу от промзоны к юго-востоку от Авдеевки и что продолжаются бои вблизи Авдеевского коксохимического завода.

В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного (6 км западнее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки); восточнее Новобахмутовки (11 км северо-восточнее Авдеевки); Тоненького (7 км западнее Авдеевки). 

Тем временем "Суспильне" сообщило, что замерзшая земля возле Авдеевки превратилась в грязь. Это затрудняет работу транспортных средств как российским, так и украинским силам. 

Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска наносят планирующие бомбовые удары с самолетов Су-35 вблизи Авдеевки. 30 ноября оккупанты продолжили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

На геолокационных кадрах, опубликованных 29 ноября, видно, как силы российского 394-го мотострелкового полка захватывают украинские позиции к юго-западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).  Раньше линия фронта российских войск была за этими позициями.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отбили российские атаки южнее Пречистовки (18 км юго-восточнее Великой Новоселки). Несколько российских военных блогеров утверждали, что российские войска захватили несколько украинских позиций вдоль линии Приютное-Старомайорское (15 км к юго-западу до 9 км к югу от Великой Новоселки).

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