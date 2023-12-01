Действительно ли в Авдеевке уже ситуация критическая: что помогает РФ продвигаться

События в Авдеевке – это словно дежавю того, что происходило в Бахмуте. Город стоит, город обороняется, но сами военные признают, что ситуация становится критической. Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе обороны Авдеевки, узнав у экспертов, что сейчас происходит.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Как бы это банально сейчас не прозвучало, но нам бы сейчас очень помогли бы F-16

Эксперт издания Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что россияне действительно преследуют маниакальную идею захвата Авдеевки. Однако из-за колоссальных потерь враг вынужден наступать малыми штурмовыми группами. При этом он подчеркнул, что говорить об изменении тактики противника было бы не совсем корректно.

"В начале наступления они наступали колоннами бронетехники, а сейчас все сужается до штурмовых групп. Все совсем по-другому. Подразделения оккупантов просто стираются под Авдеевкой. Оккупанты начали наступать усиленными батальонами, а теперь эти батальоны стерлись до уровня штурмовых групп, которые действительно могут поддерживать непрерывность наступления", – высказался Киричевский.

Эксперт добавил, что штурмовые группы оккупационных войск РФ имеют высокий уровень поддержки со стороны артиллерии и авиации. Украинским защитникам сейчас бы сильно помогли современные истребители, но союзники словно чего-то выжидают и не спешат с помощью.

На "промке" проходят постоянные бои

Майор МВД Максим Морозов, позывной "Лютый", участвующий в боях за Авдеевку в интервью "Зеркалу недели" рассказал новую информацию о положении в городе.

Он отметил, на южном фланге Авдеевки ситуация сложная, но контролируемая. Речь идет о населенных пунктах Первомайское, Северное.

"Несмотря на попытки россиян продвинуться, они все неудачны", — заверил "Лютый".

С севера россияне пытаются зайти на завод "Коксохим". Оккупанты совершают постоянные штурмовые действия, удары авиацией, КАБами.

"Еще севернее – это села Степное, Керамик. Там тоже происходят постоянные бои – враг расширяет серые зоны и пытается взять их под свой контроль", – говорит Морозов.

Ситуацию в Адвиевской промзоне Максим называет "просто критической".

"На "промке" проходят постоянные бои. Сама промзона просто превращается в кучи строительного мусора. Там сейчас критически по той причине, что просто негде держать оборону", — объяснил военный.

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