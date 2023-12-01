Действительно ли в Авдеевке уже ситуация критическая: что помогает РФ продвигаться

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Кравцев Сергей
События в Авдеевке – это словно дежавю того, что происходило в Бахмуте. Город стоит, город обороняется, но сами военные признают, что ситуация становится критической. Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе обороны Авдеевки, узнав у экспертов, что сейчас происходит.
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
Эксперт издания Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что россияне действительно преследуют маниакальную идею захвата Авдеевки. Однако из-за колоссальных потерь враг вынужден наступать малыми штурмовыми группами. При этом он подчеркнул, что говорить об изменении тактики противника было бы не совсем корректно.
Эксперт добавил, что штурмовые группы оккупационных войск РФ имеют высокий уровень поддержки со стороны артиллерии и авиации. Украинским защитникам сейчас бы сильно помогли современные истребители, но союзники словно чего-то выжидают и не спешат с помощью.
Майор МВД Максим Морозов, позывной "Лютый", участвующий в боях за Авдеевку в интервью "Зеркалу недели" рассказал новую информацию о положении в городе.
Он отметил, на южном фланге Авдеевки ситуация сложная, но контролируемая. Речь идет о населенных пунктах Первомайское, Северное.
С севера россияне пытаются зайти на завод "Коксохим". Оккупанты совершают постоянные штурмовые действия, удары авиацией, КАБами.
Ситуацию в Адвиевской промзоне Максим называет "просто критической".
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