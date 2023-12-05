Что происходит в ЕС и США: «сливают» ли Украину

Поддержка Украины со стороны Запада в последнее время явно дает сбои. Появилась информация, что президент Зеленский собирается обратиться к сенаторам США, аргументируя необходимость дополнительной военной поддержки нашей страны. Внутри ЕС идут споры по выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Поляки, которые ранее очень помогали нам, теперь устраивают проблемы на границе. Не говоря уж о постоянных проблемах со стороны Венгрии, к которой теперь добавляются Словакия и Нидерланды, где на выборах победили правые силы. Как ситуация может развиваться дальше? Не выглядит ли так, что Запад готов "сдать" Украину, подталкивая к переговорам с РФ путем снижения поддержки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина - США - ЕС. Фото из открытых источников

Внутри ЕС и США идут банальные торги

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что внутри Запада идет дискуссия о том, кто больше получит дивидендов от войны России против Украины. Независимо от того, поддерживают те или иные политики или чиновники РФ.

"Орбан сейчас откровенно использует пророссийскую риторику, чем подыгрывает Кремлю. Он пытается спекулировать на теме Украины. И на фоне претензий ЕС к венгерскому руководству (касательно необходимости внесения изменений в национальное законодательство, нарушающее права и свободы) угрожает блокировать любые инициативы, направленные на помощь нашей стране, нашу евроинтеграцию и так далее. Мол, разблокируйте средства из общеевропейской казны для Будапешта (без выполнения тем необходимых условий), тогда и я разблокирую помощь Украине от ЕС", – поясняет эксперт.

Похожая история, по его словам, со Словакией. И с Польшей.

"Их действующие власти, понимая, что Россия до границ с ЕС не дойдет, что прямой угрозы им нет, играют в политику, выторговывая себе какие-то преференции, пока мы воюем. Причем воюем, имея меньшие возможности, чем могли бы, если бы не эти политигры европейских соседей", – подчеркивает Валерий Клочок.

Он думает, что 50 млрд евро, которые Евросоюз хочет выделить Украине до 2027 года, всё же выделят, несмотря на непростую дискуссию. Однако это – не о сдаче украинских территорий, не о подталкивании Киева к переговорам с Москвой под диктовку Кремля, уверяет эксперт.

"То же самое сейчас наблюдается в США, – поясняет Валерий Клочок. – В свете приближающихся выборов внутриполитические моменты превалируют над внешними. По крайней мере, в стане республиканцев. Как следствие – идут банальные торги между ними и демократами касательно перераспределения бюджета. Между тем, блокирование помощи Украине здесь – фактически блокирование средств для ВПК США. Ведь львиная часть из предполагаемых более 60 млрд долларов пойдут на американские предприятия, которые будут изготовлять бронетехники, боеприпасы. Это заказы, это живые деньги, это налоги в американский же бюджет. И не секрет, что собственниками большинства предприятия ВПК в Штатах являются республиканцы. А потому отказ от помощи Украине был бы с их стороны выстрелом себе в ногу. И в экономическом, и в политическом, и в геополитическом плане".

Так что, акцентирует эксперт, идут банальные торги, в том числе в ракурсе выделения средств на контроль границы с Мексикой, уменьшения миграции (фишка республиканцев). И украинский вопрос тут просто используется для получения дивидендов той или иной стороной.

"Резюмируя: никакой "зрады" нет. Никто нас не сдает. Просто есть внутриполитические моменты в разных странах, в которых как рычаг давления используется и вопрос поддержки Украины. Да, нам это мешает. Но – нет, мы не останемся без поддержки партнеров", – уверяет Валерий Клочок.

Запад не сдаст Украину

Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассуждает так:

"Запад нас не сдаст. Там прекрасно понимают – если Украина проиграет эту войну, если Россия достигнет своих целей, то следующими ее целями станут Балканы, Южная Европа, Восточная Европа. Для ЕС поражение Украины будет сопоставимо с разделом Европы после Второй мировой. Для США это станет геополитической катастрофой, т.к. развяжет руки тому же Китаю, другим авторитарным режимам".

Именно поэтому, поясняет эксперт, Запад не сдаст Украину. Но нам, похоже, придется длительное время жить в условиях полублокады и ограниченных ресурсов, предупреждает он. Когда, с одной стороны, Россия продолжит свои атаки, постаравшись в следующем году достигнуть их пика в период между президентскими выборами в РФ (март) и США (ноябрь). С другой стороны – на фоне внутренних проблем, усталости от нашей войны (как бы больно для нас это не звучало), из-за огромных издержек на Украину, западная поддержка продолжит ослабевать.

"Ее будет недостаточно для проведения нами больших наступательных, контрнаступательных операций, для увеличения возможностей ВСУ, – предполагает Руслан Бортник. – Нам следует активно изыскивать внутренние ресурсы. И надеяться на то, что после выборов в США, уже в январе 2025, новая Администрация Белого дома сохранит или увеличит поддержку нашей страны. Или же нам придется искать модель замораживания конфликта, обращаться к международным посредникам по формированию мирного соглашения (дипломатический трек, с помощью тех же США, Китая). Поскольку, если мы останемся наедине с РФ или с очень ограниченной помощью со стороны зарубежных партнеров, мы вряд ли сможем достигнуть своих целей военным путем".

Читайте также на портале "Комментарии" - итоги 650 дней большой войны: какие вызовы теперь стоят перед Украиной и партнерами.