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От этого зависит многое: Зеленский обратится к сенаторам США по вопросу помощи Украине

По информации СМИ, Зеленский обратится к сенаторам США в преддверии голосования Конгрессом помощи Украине

сегодня, 07:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский обратится к американским сенаторам во вторник по защищенной видеоконференции. Разговор состоится на секретном брифинге. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

От этого зависит многое: Зеленский обратится к сенаторам США по вопросу помощи Украине

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Издание отмечает, Владимир Зеленский должен проинформировать сенаторов о состоянии войны в Украине и необходимость дополнительной военной помощи. Разговор Зеленского и сенаторов состоится за день до того, как в Сенате планируется голосовать за выделение пакета 61 миллиарда долларов для Украины.


"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами в рамках нашего завтрашнего секретного брифинга, чтобы мы могли непосредственно от него услышать, что именно поставлено на карту в этом голосовании. Я прошу, чтобы все сенаторы присутствовали на этом важном брифинге", — отметил Шумер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Белый дом в очередной раз обратился к Конгрессу с призывом срочно утвердить помощь Украине, так как к концу году в США закончатся средства для отправки нам всего необходимого. Германия, ранее пообещавшая вдвое (до 8 млрд евро) увеличить поддержку нашей страны, отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год. Венгрия постоянно строит козни и с выделением Украине средств из общеевропейского бюджета, и с нашей евроинтеграцией. В последнее время подножки нам ставит еще и Польша. Начнут ли Штаты и Европа, наконец, помогать Украине не выстоять, а победить? Больше давать нам всего необходимого для этого, а также больше давить на РФ, которая вполне себе приспособилась к недосанкциям? Понимает ли демократический мир риски, если, как уже пишут некоторые западные медиа, победа останется за РФ? Что следует осознать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://thehill.com/homenews/senate/4342075-zelensky-will-brief-senators-tuesday-ahead-of-key-vote-on-military-aid/
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