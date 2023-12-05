От этого зависит многое: Зеленский обратится к сенаторам США по вопросу помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к американским сенаторам во вторник по защищенной видеоконференции. Разговор состоится на секретном брифинге. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Издание отмечает, Владимир Зеленский должен проинформировать сенаторов о состоянии войны в Украине и необходимость дополнительной военной помощи. Разговор Зеленского и сенаторов состоится за день до того, как в Сенате планируется голосовать за выделение пакета 61 миллиарда долларов для Украины.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами в рамках нашего завтрашнего секретного брифинга, чтобы мы могли непосредственно от него услышать, что именно поставлено на карту в этом голосовании. Я прошу, чтобы все сенаторы присутствовали на этом важном брифинге", — отметил Шумер.

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