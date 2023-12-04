Действительно ли Запад не способен поставить на место Путина и Ко: что ждет Украину

Белый дом в очередной раз обратился к Конгрессу с призывом срочно утвердить помощь Украине, так как к концу году в США закончатся средства для отправки нам всего необходимого. Германия, ранее пообещавшая вдвое (до 8 млрд евро) увеличить поддержку нашей страны, отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год. Венгрия постоянно строит козни и с выделением Украине средств из общеевропейского бюджета, и с нашей евроинтеграцией. В последнее время подножки нам ставит еще и Польша. Начнут ли Штаты и Европа, наконец, помогать Украине не выстоять, а победить? Больше давать нам всего необходимого для этого, а также больше давить на РФ, которая вполне себе приспособилась к недосанкциям? Понимает ли демократический мир риски, если, как уже пишут некоторые западные медиа, победа останется за РФ? Что следует осознать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Мы имеем дело с кризисом демократий в мире

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что мы имеем дело с хаотизацией международных отношений.

"Когда Джо Байден, вступая в должность президента, заявил, что наши дети будут писать диссертации на тему победы демократии над авторитаризмом, это были не просто слова. Он чувствовал, что ему как президенту самого большого государства вольного мира, выпадает лидерство в противостоянии по линии демократия-авторитаризм. Но, как показала ситуация, Байден оказался не до конца готов нести эту ношу", – отмечает эксперт.

По его мнению, уже очевидно, что США не удаётся сломать хребет Путину – ключевому апологету авторитаризма, желающему разделить мир между большими геополитическими игроками.

"После того как около года назад республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента (Палата представителей) у администрации Байдена возникли проблемы с проведением тех решений, которые могли бы помочь Украине не просто выстоять, но и победить РФ. Более того – сейчас прицепом под эти игры республиканцев попал и Израиль, который не получает необходимой помощи, обещанной после террористической атаки ХАМАС. Таким образом, мы имеем дело с кризисом демократий в мире, с кризисом эффективности демократий", – констатирует Вадим Трюхан.

Он акцентирует – чтоб победить авторитаризм, нужны быстрые мощные решения, лидерство не в заявлениях, а в делах.

в виде РФ, Северной Кореи, Ирана (и поддерживающего их Китая). Или же демократическому миру могут нанести поражение", – предупреждает экс-дипломат. "Но сейчас выглядит так, что демократический мир стоит на распутье. И ему либо удастся найти внутренние резервы, преодолеть внутренние противоречия, выступив одним фронтом против "оси зла"

Он уверен, что Украина в этой ситуации оказывается в серьезной опасности. И период до выборов в США (ноябрь-2024) для нас будет критичным.

Фиццо в Словакии, победа праворадикалов в Нидерландах не просто настораживают. Это – набат! И, если Запад не очнется, его, как и весь мир, ожидают тяжелые времена". "Большинство лидеров демократических стран понимают угрозы. Но, увы, не все. И тут Россия умело занимается манипуляциями, пользуется моментом, – поясняет Вадим Трюхан. – Кремль инвестирует огромные ресурсы в раздувание внутренних конфликтов, в создание пророссийских политических партий, их приход к власти, формирование удобных РФ политических режимов. Примеры Орбана в Венгрии

Украинцы не должны перейти на эмоции обиды

Политолог, офицер ВСУ Петр Охотин рассуждает следующим образом:

"При анализе событий в демократических странах – не следует обвинять их. Нужно уважать институты и понимать, что западные политики зависят от электората".

Украинцы, акцентирует эксперт, не должны перейти на эмоции обиды.

"Поиск усиления поддержки следует вести в направлении взаимодействия, партнерства и таких шагов, которые будут приносить политические баллы европейским руководителям, – считает Петр Охотин. – Именно упором на сотрудничество демократические общества отличаются от автократий".

Чиновники заявили, что переговоры с ЕС по бюджету будут трудными, но компромисс все еще возможен. Ожидается, что пересмотренный пакет будет предложен до саммита. В то же время усилиям ЕС достичь компромисса мешает победа ультраправой партии на выборах в Нидерландах в прошлом месяце и недавнее решение немецкого суда об ограничении заимствований правительства. Бюджетная сделка будет "очень, очень сложной", пишет FT.

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