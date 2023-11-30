В США заявили о формировании новой оси из тоталитарных стран: в состав входит Россия и еще три страны

Британский консервативный политик Иан Дункан Смит во время выступления в Вашингтоне рассказал о современных угрозах для всего мира, возникших из-за формирования новой оси тоталитарных стран. По его словам, поражение Украины в войне против России может привести к другим военным действиям в мире.



Британский политик Иан Дункан Смит. Фото из открытых источников

29 ноября Иан Смит в Фонде Наследия (Heritage Foundation) обсудил с другими экспертами ситуацию в мире. Британский политик заявил об угрозах тоталитарных стран и указал на формирование "новой оси", ведь традиционно "осью" называли союз Германии времен Гитлера, фашистской Италии и милитарной Японии.

"Растущая угроза свободному миру связана с новой осью тоталитарных государств", — сказал Иан Смит.

Бывший британский министр подчеркнул, что нынешние и потенциальные горячие точки на мировой карте исходят из нескольких стран и являются общей проблемой.

"Война в Украине, война в Газе против ХАМАС и открытые угрозы Китая вторгнуться на Тайвань – все это части одного целого", – сказал Смит.

По его словам, игнорирование одной из этих угроз лишь усугубит опасность от других, которые связаны "новой осью". Иан Смит объясняет, что любое окончание войны в Украине в пользу России будет знаком для других стран, которые являются союзниками России, начать свою агрессию.

Участница дискуссии, представлявшей США Виктория Коутс, согласилась со словами Иана Смита и перечислила страны, сформировавшие новую тоталитарную ось.

"Добро пожаловать в новую тоталитарную ось — растущую угрозу свободному миру со стороны Китая, России и Ирана. Смело можно добавить к ним и Северную Корею", — сказала Коутс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский генерал назвал страны, входящие в "оси зла" России.

Также "Комментарии" писали, что Россия планирует к своей "весе зла" приобщить еще одну страну.