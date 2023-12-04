Что сдерживает партнеров от более мощной поддержки Украины: какой вопрос предстоит решить Западу

В проекте первой в истории США Национальной оборонно-промышленной стратегии говорится, что американские компании пока не могут производить оружие достаточно быстро, чтобы удовлетворить мировой спрос, в частности из-за российско-украинской войны, а также противостояния Израиля с ХАМАС. Тем временем новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон намерен на этой неделе посетить Вашингтон, чтобы убедить американских союзников в необходимости усиления военной и финансовой поддержки Украины. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с поддержкой Украины и в целом с готовностью Запада отвечать на вызовы, брошенные РФ и ее союзниками.

Помощь ВСУ. Фото: из открытых источников

Ситуация непростая, но поддержка от партнеров точно будет

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе поделился таким комментарием:

конечно, привнесло определенные манипуляции с выделением помощи Украине. Но, если вы посмотрите на заявления представителей Белого дома главы Госдепа, руководства Пентагона – они все подчеркивают важность поддержки нашей страны. Так что, думаю, она будет сохраняться. Союзники найдут соответствующие механизмы". "Начало избирательной кампании в США

Национальная оборонно-промышленная стратегия США – пока лишь проект документа, отмечает эксперт. И для нас, акцентирует он, хорошо, что Украина и Израиль обозначаются как приоритеты для американского ВПК.

"Стратегический интерес США – сохранение европейской и евроатлантической системы геополитической безопасности, которая создавалась с 1949 года. Фактически это НАТО + союзники. Украина на данный момент де-факто является восточным флангом НАТО и топовым союзником Альянса. Не сомневаюсь, что на Западе понимают колоссальную взаимозависимость систем безопасности. И вопрос не стоит — поддерживать Украину или нет. Поддерживать — однозначно! В том числе во имя сохранения действующей системы безопасности. В которой Украина уже стала щитом Европы. И дать россиянам разбить этот щит, выйдя на границы ЕС, думаю, никто на Западе не хочет", – подчеркивает Антон Кучухидзе.

В то же время, продолжает он, есть момент, который сдерживает США, ЕС в оказании большей помощи Украине. На Западе, по словам эксперта, есть влиятельные круги, которые просто не знают, что делать с РФ, если та начнет разваливаться в случае сокрушительного поражения на поле боя.

с параллельным ростом инфляции и ослаблением экономики. Регулярная армия разбита. Пополнение выкашивается колоссальными темпами. Скрытую мобилизацию скрывать всё сложнее. И ситуация далеко не столь стабильна, как трубит российская пропаганда и ее зарубежные подпевалы, – акцентирует собеседник издания "Комментарии". – Понятно, что кризис внутри РФ будет назревать. Подогреваясь неуспехами в Украине, всё большей изоляцией от Запада, а также продолжающейся борьбой башен Кремля. Вопрос времени, когда в стране-агрессоре начнутся дезинтеграционные процессы. И ряд западных влиятельных кругов не знает, что делать в таком случае. Как обеспечить безопасный транзит власти без риска абсолютной хаотизации в ядерной державе". "Уже видно, что силовому аппарату Кремля всё сложнее сдерживать накапливающий негатив. Недовольство матерей, жен мобилизованных, общее недовольство колоссальными тратами на войну

По словам Антона Кучухидзе, выглядит так, что на данный момент не осталось ни одного влиятельного публичного политика в РФ, который был бы лоялен к Западу, привержен наступлению справедливого мира в Украине. Получается – не с кем обсуждать поствоенное сосуществование.

Уверен, что Кэмерон в Штатах будет призывать усилить поддержку Украины, акцентируя, что это в интересах всего демократического мира", – считает эксперт. "Что касается нового главы британского внешнеполитического ведомства – показательно, что свой первый визит в этом статусе Кэмерон совершил в Украину. По итогам встречи с президентом Зеленским он подчеркнул, что Британия будет делать всё возможное для поддержки нашей страны в войне против РФ. И делать это столько, сколько будет нужно. К тому же постоянно призывает союзников, в том числе во время недавней встречи в Брюсселе

Он обращает внимание, что параллельно с этими процессами мы видим новые пакеты военной помощи со стороны Германии, а также заверения от ее руководства, что поддержка будет нарастать.

а также в НАТО Многое говорит о том, что мы стали фактически частью Запада, а не буферной зоной между ним и РФ. Нужно терпение, нужны политические решения, которые со временем обязательно будут", – прогнозирует Антон Кучухидзе. "Странно, что как-то незамеченными остались более 30 военно-промышленных контрактов о совместном производстве различных видов вооружений между Украиной и различными зарубежными компаниями. Почему-то у нас некоторые предпочитают разгонять "зраду" вместо того, чтобы делать акцент на стратегически важном позитиве. Да, ситуация непростая. Но поддержка от партнеров точно будет. Тем более, что Украина стала ближе к ЕС

Пока же, констатирует он, мы имеем ряд линий, по которым укрепляем сотрудничество с партнерами, обеспечивая устойчивую поддержку в борьбе с российской агрессией:

– общение с союзниками в формате "Рамштайн";

– общение президент Украины с главами других государств и правительств;

– общение наших глав Минобороны и МИД – с коллегами;

– общение между собой представителей ВПК;

– работа украинского лобби (в том числе усилиями диаспор) в различных государствах.

"Процесс получения помощи усложнился, но суть не меняется. Бессрочность военно-технической поддержки, заявленная странами "Большой семерки", будет подтверждаться изо дня в день", – уверен Антон Кучухидзе.

Все еще открыт вопрос – готов ли Запад к длительному сопротивлению с врагом

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко акцентирует, что развязанная РФ полномасштабная война против Украины и в определенной степени начальная фаза очередной арабо-израильской войны поставила перед коллективным Западом довольно неудобный вопрос: а готов ли он к войне в принципе?

"Не к незначительным локальным конфликтам, которые можно разрешить за счет тотального преимущества в технологиях и вооружении, позволяющего уничтожить врага быстро, – уточняет эксперт. – А именно к войне с пусть несколько хуже, но хорошо вооруженным, мотивированным и способным на длительное сопротивление врагом. И ответа на этот вопрос нет".

По словам Юрия Гаврилечко, после распада СССР степень готовности к ведению войны на Западе уменьшилась. Сократились расходы на оборону (разве что за исключением США и стран Балтии), производство оружия, объемы подготовки будущих военных. Существенно снизился престиж военного дела.

"В то же время, шел процесс деиндустриализации стран, ранее являвшихся лидерами промышленного развития. Производства выносились в страны "третьего мира" для экономии средств. Как следствие, объемы подготовки инженеров и конструкторов упали. Равно как упали объемы подготовки работников рабочих специальностей. И это логично – нет производств, зачем инженеры, токари, слесари и так далее", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что США сами признали – они не могут самостоятельно, без Тайваня, обеспечивать свои потребности в современной микроэлектронике. Так экономия в собственной промышленности оказалась угрозой национальной безопасности развитых стран, констатирует Юрий Гаврилечко.

"И именно этот вопрос безопасности сейчас должны решить на Западе, – считает он. – Ибо от такого решения зависит не столько судьба помощи Украине или Израилю, сколько вопрос готовности ответить на современные угрозы для всех цивилизованных стран. Надеюсь, этот вопрос будет обсуждаться на текущей неделе на очередной конференции оборонных индустрий DFNC1 US Edition, которая состоится в Вашингтоне 6-7 декабря".

Кстати, в Украине в конце сентября на первом Международном форуме оборонных индустрий был создан Альянс оборонных индустрий.

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