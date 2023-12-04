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Глава МИД Британии летит в США для серьезного разговора: как это касается Украины

Кэмерон отметил, потенциал стран НАТО предоставляет возможность оказывать поддержку Украине, однако этот потенциал "не используется полностью"

сегодня, 10:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что 6 декабря прилетит в Вашингтон, чтобы убедить американских союзников в необходимости усиления военной и финансовой поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Глава МИД Британии летит в США для серьезного разговора: как это касается Украины

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

Дэвид Кэмерон отметил, в американских политических кругах продолжаются дискуссии по оказанию помощи Украине. Он выразил уверенность, что "аргументы о том, что европейская безопасность тесно связана с американской безопасностью, преобладают".


Глава британского МИД отметил, что готов соблюдать избранный курс и убедить присоединиться к нему американских союзников.

Дипломат также добавил, что экономический потенциал стран НАТО дает возможность оказывать поддержку Украине, однако этот потенциал "не используется полностью".

"Объединив экономики стран, поддерживающих Украину в противостоянии России, мы превзошли Россию в соотношении тридцать к одному", – заявил Кэмерон.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вступила в зиму с тревожными военными и около военными новостями. Российская оккупационная армия имеет определенное продвижение в Донецкой области. Путин, который, по мнению западных СМИ, выглядит способным победить, т.к. демократический мир не дал ему в Украине столь мощный отпор, как следовало, увеличивает и расходы на войну, и российские вооруженные силы. Эксперты проанализировали эксклюзивно для портала "Комментарии" ситуацию на фронтах и перспективы боевых действий.

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Источник: https://www.reuters.com/world/uk/uks-cameron-travel-washington-dec-6-2023-12-03/
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