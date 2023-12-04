Глава МИД Британии летит в США для серьезного разговора: как это касается Украины

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что 6 декабря прилетит в Вашингтон, чтобы убедить американских союзников в необходимости усиления военной и финансовой поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

Дэвид Кэмерон отметил, в американских политических кругах продолжаются дискуссии по оказанию помощи Украине. Он выразил уверенность, что "аргументы о том, что европейская безопасность тесно связана с американской безопасностью, преобладают".

Глава британского МИД отметил, что готов соблюдать избранный курс и убедить присоединиться к нему американских союзников.

Дипломат также добавил, что экономический потенциал стран НАТО дает возможность оказывать поддержку Украине, однако этот потенциал "не используется полностью".

"Объединив экономики стран, поддерживающих Украину в противостоянии России, мы превзошли Россию в соотношении тридцать к одному", – заявил Кэмерон.

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