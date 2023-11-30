logo

BTC/USD

37698.54

ETH/USD

2027.96

LTC/USD

69.43

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Нужно помочь Украине победить: глава МИД Британии обратился с призывом к союзникам
commentss НОВОСТИ Все новости

Нужно помочь Украине победить: глава МИД Британии обратился с призывом к союзникам

Глава МИД Британии призвал увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине победить

сегодня, 09:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных союзников коллективно увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине на пути к победе в войне против РФ. Как передает портал "Комментарии", его заявление на заседании НАТО в Брюсселе приводит The Telegraph.

Нужно помочь Украине победить: глава МИД Британии обратился с призывом к союзникам

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

Кэмерон отметил, что НАТО способно продержаться дольше в поддержке Украины, чем на это надеется РФ, добавив, что совокупная экономическая мощь Альянса в 30 раз превышает российскую.                                                            


Глава британского МИД призвал страны-члены Альянса использовать свое коллективное преимущество для предоставления Украине достаточного количества оружия.

Министр сказал, что члены Альянса должны стремиться подписать больше многолетних соглашений с различными странами, чтобы убедить производителей вооружений увеличить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины по крайней мере на следующие два года.

"Две недели назад я был в Украине и говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам отразить эту ужасную агрессию Путина. Я буду добиваться консенсуса относительно этой позиции здесь, в НАТО", – отметил министр. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия в 2024 году потратит на армию почти треть бюджета: о чем это говорит и к чему может привести.

Также издание "Комментарии" сообщало – Столтенберг сделал заявление о больших потерях россиян в войне: остановит ли это Путина.

Ранее "Комментарии" сообщали – почему вновь появилась информация о конфликте между Зеленским и Залужным: что происходит.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!