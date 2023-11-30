Нужно помочь Украине победить: глава МИД Британии обратился с призывом к союзникам

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Кравцев Сергей
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных союзников коллективно увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине на пути к победе в войне против РФ. Как передает портал "Комментарии", его заявление на заседании НАТО в Брюсселе приводит The Telegraph.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников
Кэмерон отметил, что НАТО способно продержаться дольше в поддержке Украины, чем на это надеется РФ, добавив, что совокупная экономическая мощь Альянса в 30 раз превышает российскую.
Глава британского МИД призвал страны-члены Альянса использовать свое коллективное преимущество для предоставления Украине достаточного количества оружия.
Министр сказал, что члены Альянса должны стремиться подписать больше многолетних соглашений с различными странами, чтобы убедить производителей вооружений увеличить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины по крайней мере на следующие два года.
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