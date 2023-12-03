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Украина перешла на новый этап войны: у Зеленского назвали три ключевых решения

Подоляк считает, что Украина и Запад должны четко определить цели в войне, нужно принять рабочие механизмы, которые снизят возможности России

сегодня, 19:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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На новый этап войны из РФ перешли Украина и партеры-страны. Теперь нужно конкретно определиться с целями и сделать акцент на трех важных составляющих. В частности, на серьезных санкциях против России, ограничениях на нефти и газе, поставках нужных ВСУ вооружений без промедлений. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоля в своем Twitter-аккаунте  

Украина перешла на новый этап войны: у Зеленского назвали три ключевых решения

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

По его словам, нельзя надеяться на возвращение России в довоенное состояние и ее способность вести реальные переговоры.


"Еще раз предлагаю отказаться от опасных иллюзий. Вместо этого она будет упорно разрушать мир, правила, право. Она будет активно провоцировать, шантажировать, унижать, убивать, вторгаться, вмешиваться, терроризировать", – написал Подоляк.

По мнению советника ОП, новый этап войны потребует принятия ключевых и фундаментальных решений, включающих следующие аспекты:

-еще сильнее продуманные санкции против РФ. Они должны реально снижать финансовые возможности врага;

-введение жестких ограничений на нефть и газ;

— найти правильный баланс в вопросах поставок военной техники, не должно быть бюрократии и сомнений. Акцент должен быть поставлен на авиацию, беспилотники, радиоэлектронные системы управления и дальнобойные ракеты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что может переломить ход войны в Украине . Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ размышляет, что когда президент Зеленский говорит о марте-2024 как о приблизительном времени перелома, он подразумевает, что Россия будет проходить через серьезный избирательный трек. И может столкнуться с кризисом легитимности власти.



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