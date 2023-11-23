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Германия объявила о военной помощи для Украины

ФРГ выделила очередной пакет военной помощи Украине для противостояния России

сегодня, 17:36
Автор:
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Константин Куликов
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Германия передаст очередной пакет военной помощи Украине. Об этом, как сообщают "Комментарии", на своей официальной веб-странице объявило правительство ФРГ.

Германия объявила о военной помощи для Украины

Германия заявила о военной поддержке Украины

Как сказано в информации правительства Германии, армии Украины будут переданы двадцать боевых машин пехоты Marder с боекомплектом, 2380 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, машина для разминирования Wisent 1, 2428 средств связи с криптошифрованием, а также бронированные машины скорой помощи Warthog, вездеходы, микроавтобусы, грузовики и обычные машины скорой помощи. Ранее министр обороны Борис Писториус во время семнадцатой конференции "Рамштайн" по помощи Украине также взял обязательства поставить четыре дополнительные единицы системы ПВО IRIS-T SLM. Их передача запланирована на 2025 год. Общая стоимость нового германского пакета милитарной помощи ВСУ оценивается в 1,3 миллиарда евро.


Кроме того, министр обороны ФРГ пообещал, что Германия и далее будет поддерживать Украину "и сейчас, и в долгосрочной перспективе". 

Ранее Bloomberg со ссылками на источники, знакомые с ситуацией, писал, что немецкие власти планируют увеличить затраты на военную помощь Украине в 2024 году в два раза — до 8 миллиардов евро. Но сейчас, когда Минфин Германии запретил почти всем министерствам и ведомствам страны брать на себя новые финансовые обязательства, их будущее находится под вопросом. 

Тем временем, глава внешней разведки рассказал о плане Путина в четыре этапа по Украине и Западу. Путин не изменил своих планов по Украине и Западу и собирается и дальше вести войну и расширять военные конфликты во всем мире.

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